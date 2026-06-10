Меси счупи пореден рекорд с екипа на Аржентина

Легендата Лионел Меси записа името си с пореден рекорд и се превърна в най-възрастния голмайстор в историята на националния отбор на Аржентина. Нападателят се разписа в приятелския мач срещу Исландия. Меси отбеляза гол от дузпа в 72-ата минута за победата с 3:0. С това попадение той записа поредния исторически рекорд в кариерата си на 38 години, 11 месеца и 14 дни.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Аржентинската легенда се появи на терена в 70-ата минута, веднага успя да спечели дузпа и я реализира за своето 117-о попадение с екипа на “албиселесте”. Досегашният рекорд се държеше от Анхел Лабруна от 1957 година, когато той се разписва срещу Бразилия на 38 години, 9 месеца и 8 дни. Двубоят срещу Исландия, спечелен с 3:0, бе последната проверка на световните шампиони преди старта на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. На него Меси ще запише шестото си участие на Световно първенство.

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages