Приятната изненада за Меси след края на мача с Исландия

Капитанът на Аржентина Лионел Меси беше приятно изненадан от един от съперниковите играчи след снощната победа с 3:0 над Исландия в последната контрола на световния шампион преди Мондиал 2026.

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Докато Меси се поздравяваше със съотборници и противници след последния съдийски сигнал, при него отиде един от исландските национали - Даниел Гудьонсен. Първоначално нападателят не разпозна, че това е синът на бившия му съотборник в Барселона Ейдур Гудьонсен, но щом го разбра, той се усмихна, поговори и на няколко пъти се прегърна и здрависа с 20-годишния нападател на Малмьо ФФ.

Messi's face when he realized he was talking to Daníel Guðjohnsen, son of his former Barcelona teammate Eiður Guðjohnsen 😂



Messi and Eiður played together and won a treble in 2009. Now, Messi is about to play in his sixth World Cup 🤯 pic.twitter.com/9T8NQzkqcn — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

По-късно играчът на Интер Маями беше попитан какво са си казали двамата. “Той ме попита дали го помня. В този момент се изненадах, след което ми каза, че е синът на Гудьонсен. Честно казано, не го помня добре, защото навремето беше много малък. Въпреки това помня, че и преди съм го срещал, както и че присъстваше на някои тренировки с баща си. Но наистина не го помнех, защото тогава беше малко момче”, заяви 38-годишният Меси.

🚨 What did Guðjohnsen's son say to you?



Leo Messi: “He said: Do you remember who I am?” He surprised me in that moment, then he told me that he was Guðjohnsen's son.



Honestly, I don't remember him well, because he was very young. I remember that I had met him before, and that… pic.twitter.com/7Cd8dgOYji — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 10, 2026

Аржентинецът и Гудьонсен-старши, който също беше нападател, играха заедно в Барселона между 2006 и 2009 година, спечелвайки требъл в последния сезон на исландската легенда в клуба.

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Снимки: Gettyimages