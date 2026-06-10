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Приятната изненада за Меси след края на мача с Исландия

  • 10 юни 2026 | 16:50
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Капитанът на Аржентина Лионел Меси беше приятно изненадан от един от съперниковите играчи след снощната победа с 3:0 над Исландия в последната контрола на световния шампион преди Мондиал 2026.

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Докато Меси се поздравяваше със съотборници и противници след последния съдийски сигнал, при него отиде един от исландските национали - Даниел Гудьонсен. Първоначално нападателят не разпозна, че това е синът на бившия му съотборник в Барселона Ейдур Гудьонсен, но щом го разбра, той се усмихна, поговори и на няколко пъти се прегърна и здрависа с 20-годишния нападател на Малмьо ФФ.

По-късно играчът на Интер Маями беше попитан какво са си казали двамата. “Той ме попита дали го помня. В този момент се изненадах, след което ми каза, че е синът на Гудьонсен. Честно казано, не го помня добре, защото навремето беше много малък. Въпреки това помня, че и преди съм го срещал, както и че присъстваше на някои тренировки с баща си. Но наистина не го помнех, защото тогава беше малко момче”, заяви 38-годишният Меси.

Аржентинецът и Гудьонсен-старши, който също беше нападател, играха заедно в Барселона между 2006 и 2009 година, спечелвайки требъл в последния сезон на исландската легенда в клуба.

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Снимки: Gettyimages

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