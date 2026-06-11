Скалони отправи послание към аржентинските фенове

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони отправи публично обръщение към привържениците на тима преди началото на Световното първенство.



Аржентинците, които са настоящи световни шампиони, ще се изправят срещу Алжир, Австрия и Йордания в груповата фаза на турнира.

Скалони призна, че много от играчите на Аржентина не са готови за Световното

„Когато отборът излезе на терена, всичко се превръща в спектакъл – както играта в защита, така и в атака. Можем да гарантираме, че ще се борим до последния миг, това е абсолютно сигурно“, заяви Скалони, цитиран от Tyc Sports.

"Хората ще се асоциират с тима. Дали топката ще влезе във вратата или не е второстепенно. Гарантирам обаче, че ще дадем всичко от себе си", добави наставникът на "гаучосите".

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Снимки: Gettyimages