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Бивш нападател на Ливърпул: Франция или Испания ще спечели Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 13:30
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Бившият английски национал Емил Хески даде прогноза в навечерието на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Според някогашния нападател на Лестър, Ливърпул и Астън Вила турнирът ще бъде спечелен от Франция или Испания.

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"Има много силни отбори. Трябва да започна с Франция и Испания. Мачовете обаче се играят в Северна Америка, където климатът е горещ и влажен, което работи в полза на южноамериканските футболисти. Вероятно те ще се справят по-добре от европейците. Мисля, че Франция е най-силният отбор.

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Ако не спечелят французите, бих посочил испанците. Челната ми четворка допълват Англия и Аржентина. Играл съм мачове в Америка, Австралия и Азия - при тази влажност не е лесно. Човек се поти, дори докато ходи. Ще бъде наистина трудно", заяви пред "Гадзета дело Спорт" Емил Хески, който участва на два световни шампионата - 2002 и 2010 г.

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Снимки: Imago

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