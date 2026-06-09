В Ейре чакат Англия да отпадне: това било най-доброто на всеки Мондиал

Пропускът на Хари Кейн от бялата точка срещу Франция в Катар явно е зарадвал много ирландци. Това се разбира от статия на журналиста Ед Пауър в "Айриш Таймс", посветена на задаващото се световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. От написаното става ясно, че всяко отпадане на Трите лъва носи голяма радост на приятелите на футбола на Изумрудения остров.

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"Световното първенство е нещо, което може да се изживее максимално, само когато сте у дома, на дивана и се молите любимият ви отбор да победи или още по-добре Хари Кейн да изпрати още една дузпа в стратосферата", пише ирландският анализатор.

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Снимки: Imago