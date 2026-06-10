Букайо Сака продължава да има проблеми

Селекционерът на Англия Томас Тухел съобщи, че Букайо Сака все още не е възстановен от травма и участието му на световното първенство по футбол ще трябва да се менажира от медицинския екип на тима. 24-годишното дясно крило има проблем с ахилеса от март месец насам, но въпреки него игра за клубния си отбор Арсенал, с който спечели титлата във Висшата лига и участва във финала на Шампионската лига.

"Букайо продължава да играе с дискомфорт, който чувства от края на сезона. Той се справя с тази болка, но все още не е на 100 процента. Затова го пазим на тренировки", обясни Тухел.

England manager Thomas Tuchel has revealed Bukayo Saka is unable to train on consecutive days and is yet to fully recover from the Achilles injury he sustained in March after “playing through the pain” at Arsenal.



“He is the one we are building and taking care of in training.”… pic.twitter.com/Q4fuSL207n — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 9, 2026

Той поздрави медицинския щаб на Арсенал за работата, която е била свършена със Сака. "Те го пуснаха в игра, чак когато бе напълно наложително, а в същото време го щадяха в тренировките през седмицата."

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сака вкара три гола в четири мача на последното световното първенство и се очаква да бъде сред титулярите в селекцията на Тухел. Неговата контузия обаче може да повлияе при избора на германския специалист, който може да избира на тази позиция още Нони Мадуеке, Еберечи Езе и Маркъс Рашфорд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google