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Букайо Сака продължава да има проблеми

  • 10 юни 2026 | 11:21
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Селекционерът на Англия Томас Тухел съобщи, че Букайо Сака все още не е възстановен от травма и участието му на световното първенство по футбол ще трябва да се менажира от медицинския екип на тима. 24-годишното дясно крило има проблем с ахилеса от март месец насам, но въпреки него игра за клубния си отбор Арсенал, с който спечели титлата във Висшата лига и участва във финала на Шампионската лига.

"Букайо продължава да играе с дискомфорт, който чувства от края на сезона. Той се справя с тази болка, но все още не е на 100 процента. Затова го пазим на тренировки", обясни Тухел.

Той поздрави медицинския щаб на Арсенал за работата, която е била свършена със Сака. "Те го пуснаха в игра, чак когато бе напълно наложително, а в същото време го щадяха в тренировките през седмицата."

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Сака вкара три гола в четири мача на последното световното първенство и се очаква да бъде сред титулярите в селекцията на Тухел. Неговата контузия обаче може да повлияе при избора на германския специалист, който може да избира на тази позиция още Нони Мадуеке, Еберечи Езе и Маркъс Рашфорд.

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