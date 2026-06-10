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Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 10:01
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Селекционерът на Англия Томас Тухел не поставя тима сред фаворитите на Световното първенство по футбол, но вярва, че отборът е в добра форма преди турнира и може да „се осмели да мечтае“ за спечелване на трофея. Повечето букмейкъри поставят Англия сред водещите претенденти за титлата, но Тухел смята, че 16-годишната суша след единствения триумф на тима през 1966-а не е предпоставка за големи очаквания. Германецът сравни успеха на Англия на турнира от 11 юни до 19 юли с играч без предишна титла, който се е появил на турнира от Големия Шлем "Уимбълдън".

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„Ние не сме сред фаворитите. Не можем и да бъдем, защото не сме го печелили от много, много години“, каза той пред медиите във Флорида в навечерието на последната контрола на Англия срещу Коста Рика. „Има доказани победители с по-голям успех в последните турнири. Така че, това са фаворитите, а ние просто ще се борим за трофея. Все едно, ако отидеш на "Уимбълдън", никога не си го печелил - ти не си фаворит. Но можеш да го спечелиш, разбира се, и ние искаме да го спечелим, но знаем какво е необходимо, а също така е нужно спокойно мислене и фокус върху стъпките ни“, добави той.

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Тухел води отбор на Световното първенство за първи път, но каза, че опитът му от кампаниите в Шампионската лига го е научил много за това как да подхожда към турнирния футбол. „Моето мнение и убеждение е, че след като стигнеш до четвъртфиналите, можеш да стигнеш докрай. Мисля, че е важно да не се опитваме да мислим за целия турнир, а да се съсредоточим върху това, на което можем да повлияем. В момента това е подготвителен лагер, а след това ще мислим за груповата фаза. Първо трябва да се уверим, че сте преминали през групата и да не се разсейваме с прекалено много мисли. След като сме на четвъртфинал, можем да стигнем докрай и тогава вярата ще е налице, но трябва да се свърши много работа. Ние сме точно там, където искаме да бъдем, и искаме да направим следващата стъпка утре“, заяви селекционерът, цитиран от агенция Ройтерс.

Англия започва кампанията си на 17 юни в Далас с повторение на полуфинала си от Световното първенство през 2018 година срещу Нидерландия. „Имам вяра. Всички ние имаме вяра. Всички имаме мечта, но тя идва с отговорност, упорита работа, отдаденост и дисциплина, а понякога идва с разочарование и неуспехи. Всичко това е включено, но ние смеем да мечтаем и това е важно“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages

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