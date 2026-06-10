Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

Ювентус продължава търсенето на нов нападател, който да поведе атаката след раздялата с Душан Влахович. "Бианконерите" са много активни на трансферния пазар, но изглежда удариха на камък с първата си цел - Александър Сьорлот. Според "CalcioMercato", Атлетико Мадрид е отхвърлил първоначалната оферта на "старата госпожа" от 22 милиона евро за норвежеца. Испанският клуб оценява този играч на 40 милиона евро, което представлява значителна разлика, която двете страни ще трябва да преодолеят.

Въпреки разминаването, в Торино остават оптимисти. Твърди се, че Спалети лично се е обадил на Сьорлот, а личните условия вече са договорени – контракт на стойност 4 милиона евро на сезон до 2029 г., с опция за още една година. Нападателят е обещал да даде яснота за бъдещето си преди началото на Световното първенство.

Ювентус се разбра с нападател на Атлетико

Междувременно обаче Ювентус не стои със скръстени ръце и вече работи и по други варианти за атака, ако сделката за Сьорлот пропадне. Ромео Агрести от "Il Bianconero", съобщава, че клубът от Торино е отправил запитвания и за Габриел Жезус от Арсенал, както и за Николас Джаксън от Челси. Двамата нападатели представляват различни профили и ценови категории в сравнение със Сьорлот и Коло Муани, но клубът проучва всички възможни варианти.

Въпреки това, Сьорлот и Коло Муани остават основните приоритети. Очаква се нападателят на ПСЖ, който се завърна в Париж след наем в Тотнъм, да струва поне 40 милиона евро. Милан също е проявил интерес към Сьорлот, което принуждава Ювентус да действа по-бързо.

Предвид възможността Лоис Опенда и Джонатан Дейвид също да напуснат клуба това лято, Ювентус може да привлече повече от един нападател преди затварянето на трансферния прозорец.

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Снимки: Gettyimages