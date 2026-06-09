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Ювентус иска две бивши звезди на Милан

  • 9 юни 2026 | 10:35
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Ювентус иска две бивши звезди на Милан

Ювентус може да привлече две от звездите на последния шампионски състав на Милан - Браим Диас и Франк Кесие, съобщават в Италия.

“Старата госпожа” проявява силен интерес към атакуващия халф на Реал Мадрид и е готов да влезе в преговори както с клуба, така и с неговите агенти. Самият Диас категорично предпочита да остане на “Бернабеу”, вместо да се завърне в Серия "А". но това може да се промени, ако той не попада в сметките на Жозе Моуриньо. В такъв случай Ювентус ще се опита да убеди мароканския национал, но ако Специалния реши да разчита на него, клубът ще се насочи към други цели.

Що се отнася до Кесие, неговият договор със саудитския Ал-Ахли ще изтече в края на този месец. Полузащитникът дори е отказал предложение да преподпише за две години при заплата от 12 млн. евро на сезон. Желанието на котдивоареца е да се завърне в Италия, където стана шампион с “росонерите” през 2022 г. Ювентус е много възможна опция за него, след като “бианконерите” го искаха още през януари.

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Снимки: Imago

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