Ювентус иска две бивши звезди на Милан

Ювентус може да привлече две от звездите на последния шампионски състав на Милан - Браим Диас и Франк Кесие, съобщават в Италия.

“Старата госпожа” проявява силен интерес към атакуващия халф на Реал Мадрид и е готов да влезе в преговори както с клуба, така и с неговите агенти. Самият Диас категорично предпочита да остане на “Бернабеу”, вместо да се завърне в Серия "А". но това може да се промени, ако той не попада в сметките на Жозе Моуриньо. В такъв случай Ювентус ще се опита да убеди мароканския национал, но ако Специалния реши да разчита на него, клубът ще се насочи към други цели.

🚨 JUST IN: Juventus have been PRESSURING Brahim Díaz’s entourage for a move.



The Italian club have also scheduled a DIRECT MEETING with Real Madrid. @Gazzetta_it pic.twitter.com/SISjXcM9wn — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 9, 2026

Що се отнася до Кесие, неговият договор със саудитския Ал-Ахли ще изтече в края на този месец. Полузащитникът дори е отказал предложение да преподпише за две години при заплата от 12 млн. евро на сезон. Желанието на котдивоареца е да се завърне в Италия, където стана шампион с “росонерите” през 2022 г. Ювентус е много възможна опция за него, след като “бианконерите” го искаха още през януари.

‼️Juventus could make a fresh push for Franck Kessié. The midfielder’s contract with Al-Ahli expires on 30 June and no agreement has yet been reached regarding a renewal. In fact, the Saudi club has tabled a two-year offer worth €12 million per season.



However, Kessié has put… pic.twitter.com/79K0hJ5mn8 — JuveFC (@juvefcdotcom) June 8, 2026

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Снимки: Imago