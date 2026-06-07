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Ювентус се разбра с нападател на Атлетико

  • 7 юни 2026 | 17:25
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Ювентус се разбра с нападател на Атлетико

От Ювентус са постигнали споразумение с нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот относно личните му условия, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

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Става въпрос за договор за 3+1 години при заплата от 4 млн. евро на сезон. Тепърва обаче “Старата госпожа” трябва да постигне сделка и с “дюшекчиите”, като се очаква преговорите да протекат през следващата седмица. Междувременно, двата клуба продължават да обсъждат и потенциалното оставане на Николас Гонсалес в Атлетико. Той игра като преотстъпен при мадридчани през изминалия сезон, като оттам останаха доволни от него, но отказаха да платят договорената с Ювентус сума за постоянен трансфер, искайки отстъпка в цената от 32 млн. евро. Ето защо според Скира е възможно клубовете да се договорят за размяна на двамата играчи.

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Снимки: Gettyimages

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