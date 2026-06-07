Ювентус се разбра с нападател на Атлетико

От Ювентус са постигнали споразумение с нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот относно личните му условия, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Юве може да вземе Коке като част от сделката за Николас Гонсалес

Става въпрос за договор за 3+1 години при заплата от 4 млн. евро на сезон. Тепърва обаче “Старата госпожа” трябва да постигне сделка и с “дюшекчиите”, като се очаква преговорите да протекат през следващата седмица. Междувременно, двата клуба продължават да обсъждат и потенциалното оставане на Николас Гонсалес в Атлетико. Той игра като преотстъпен при мадридчани през изминалия сезон, като оттам останаха доволни от него, но отказаха да платят договорената с Ювентус сума за постоянен трансфер, искайки отстъпка в цената от 32 млн. евро. Ето защо според Скира е възможно клубовете да се договорят за размяна на двамата играчи.

🚨⚪️⚫️ Initial agreement on personal terms between Juventus and Alexander Sørloth’s camp.



Talks to continue between Juve and Atléti as the two sides keep discussing also about Nico González. @MatteMoretto



🎥🇮🇹 https://t.co/uKvzMMwJO8 pic.twitter.com/kcVf7NZMsV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

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Снимки: Gettyimages