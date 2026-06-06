Искам да се завърна в Италия и в Ювентус, потвърди Киеза

Лятото на Федерико Киеза започна както и преди година – в спокойствието на Форте дей Марми, заедно с неразделната му съпруга Лучия, кучетата и подкрепата на семейството. Вторият му сезон в Ливърпул приключи със 726 минути на терена и 3 гола – твърде малко, за да се чувства удовлетворен. „Започнах добре, с минути и голове, и бях щастлив. След това обаче годината завърши по различен начин от очакваното. Но футболът е и това“, споделя той. Сега го очакват работни ваканции със стриктна тренировъчна програма от клуба, а след това – ново приключение. Може би в Серия "А". Важното е да се върне в центъра на събитията, включително и със синята фланелка на Италия.

Киеза, какво не се получи?

„Игровото време. От началото на 2026 г. играх много малко. Имам страхотни отношения с Ливърпул, през януари клубът и Арне Слот ми казаха, че не мога да си тръгна, защото имаха нужда от мен, дори и от гледна точка на бройката играчи. Бяхме в извънредна ситуация. Разбрах положението и останах с усмивка, все пак говорим за Ливърпул, миналата година те ми помогнаха да спечеля Премиър лийг. И все пак...“

И все пак можехте да се върнете в Ювентус, нали?

„От Ливърпул ме бяха информирали, но след това преговорите с Юве не се увенчаха с успех.“

Много се изговори за отсъствието Ви от мачовете на Италия през март преди баражите за Световното първенство. Каква е истината?

„Дженаро Гатузо вече я каза и аз му благодаря. Рино е фантастичен човек, рядкост за света на футбола. За съжаление, контузии се случват и аз пристигнах в Коверчано с физически проблеми. Всъщност бях изпратен у дома след консултация с лекарите и бях извън терените седмица и половина с Ливърпул. Разбирам, че в такъв момент хората могат да си помислят друго, но аз съм печелил с националния отбор! Някои понякога го забравят... Играя футбол от доста време, дори не коментирам безбройните обиди, които прочетох в социалните мрежи. Единствената болка беше да видя Италия извън Световното. Аз съм много привързан към синята фланелка и страдах. Дори не исках да гледам дузпите, бях напрегнат. Съжалявам за съотборниците, за селекционера и за цяла Италия. Бяхме сигурни, че ще се класираме в деня на сбора в Коверчано. Трябва да гледаме напред.“

Италия затворена страница ли е?

„Не, искам да се върна като главно действащо лице, но за да успея, трябва да играя повече от хиляда минути на сезон в моя клуб. Като играя толкова малко, стоя на едно място в развитието си.“

Нов селекционер: Роберто Манчини, Антонио Конте или Пеп Гуардиола?

„Нито един от тримата не би ме изненадал. С Манчини спечелих Европейско първенство, Конте свърши страхотна работа с Италия. Гуардиола си е Гуардиола: трябва да попитате Леонардо Бонучи, който говори за него в едно интервю.“

🚨 Federico Chiesa: “I want to play regularly, if I don't find continuity in Premier League I have to look elsewhere”.



“The first year of Liverpool I practically didn't play… I'm going to pre season tour in the USA, then I'll talk to the club and the new coach Iraola and we'll… pic.twitter.com/VXih1xI5OC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

Какъв ще бъде Киеза през сезон 2026/27?

„Повтарям: искам да играя. Ако не намирам постоянство във Висшата лига, трябва да го търся другаде. През първата година в Ливърпул почти не играх, а през последната – съвсем малко. Ще отида на подготовка в САЩ, след това ще говоря с клуба и с новия треньор Андони Ираола и ще видим.“

Комо възможност ли е?

„Отворен съм за всичко, важното е да играя. Нямам претенцията да кажа: „Трябва да съм титуляр“. Готов съм да се боря за мястото си, навсякъде. Сеск Фабрегас е топ треньор, никой не си е представял такъв отбор на Комо: красив за гледане. Но ми стана мъчно, че Юве не влезе в Шампионската лига.“

Federico #Chiesa to GdS: “I would like to return to #Juventus one day. I love this club and I was there to come in January. I never told about money with #Juve and I never will. #Alisson? He will stay at #Liverpool. #Como? Amazing work of #Fabregas, who is a top coach” #transfers pic.twitter.com/zlAooTAxyB — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2026

Изненадан ли сте?

„Да, защото с пристигането на Лучано Спалети, когото имах удоволствието да опозная в националния отбор, Ювентус отново имаше баланс. В крайна сметка не се получи. Бих искал да се върна при „бианконерите“. Аз никога не бих си тръгнал. Говореше се също, че съм искал много пари, но истината е друга: никога не ми е било предлагано подновяване на договора. Дори не сме говорили за това. Кристиано Джунтоли и Тиаго Мота ми казаха: „Феде, не ни трябваш, намери си отбор“. Получи се добре за мен, започнах отново в един от топ 5 клубовете в света като Ливърпул. Но Ювентус винаги е в сърцето ми и бих искал да се върна. Никога не съм говорил за пари с Юве и никога няма да го направя.“

⚪️⚫️ Federico Chiesa: “Juventus will always be in my heart, and I would love to return one day. I never discussed money with Juventus, and I never will — I would have never left Juventus”.



“I was never offered a renewal. Thiago Motta and Giuntoli told me to find a new club”. pic.twitter.com/wxf9749sQL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

Душан Влахович и Ювентус се разделиха без трансферна сума: кой губи повече?

„Душан е страхотен нападател и го доказа с головете си дори след последната контузия. Съжалявам, виждах го в Ювентус още много години. Трябва да се разбере какво се е случило зад кулисите. Юве губи страхотна „деветка“, не виждам много като него в света. Забавлявах се да играя с Душан, той е човек, който води война на терена. Обичам го и му желая най-доброто. Може би в Англия. Премиър лийг е върхът, всички играят с максимална интензивност и в атака. Ако се върна в Серия "А", надявам се да видите един още по-силен Киеза.“

Как е Кенан Йълдъз с номер 10 на Юве?

„Забелязахме таланта му още след първите тренировки, сега всичко зависи от него. Може да стане голям играч. Номер 10 му отива, но съм го виждал и на гърба на Пауло Дибала...“

Как си представяте Джорджо Киелини след шестото място на Ювентус?

„Ядосан. Джорджо иска да влезе в историята и като директор. В един сезон ние завършихме седми, но заради наказания... И ви уверявам, че атмосферата не беше добра, въпреки алибито с отнетите точки. В Юве трябва да се представяш на ниво срещу всичко и всички.“

Спалети ви сравни с Яник Синер. Какво мислите за това сега?

„Благодаря му. Лучано винаги търси различни решения, също като Манчини. Но може би треньорът, който най-много беляза кариерата ми, беше Пауло Соуса. Бях хлапе във Фиорентина и той ми каза: „Излез на терена и играй“. Това беше фундаментално. Имал съм много силни треньори като Стефано Пиоли и Масимилиано Алегри. Макс беше суеверен: когато печелехме, на следващата тактическа среща повтаряше някои фрази от предишния мач.“

След трудна година Фиорентина иска да се върне на върха със спортния директор Фабио Паратичи. Какви са усещанията?

„Никога не бих си представил Фиорентина толкова ниско в класирането. Миналото лято мислех, че ще се борят за европейските турнири. Аз държа на „виолетовите“. Паратичи е страхотен директор, печелил е с Юве и остави своя отпечатък и в Лига Европа с Тотнъм.“

В Италия погледите са насочени към Ливърпул: Интер се интересува от Къртис Джоунс, а Ювентус не губи надежда за Алисон Бекер.

„Джоунс ме попита само как се живее в Италия. Казах му, че е страхотно и времето е по-добро от това в Ливърпул, който иначе е специално място. Джоунс е наистина технически силен, Интер прави добре, че мисли за него. Алисон? От това, което чувам, остава в Англия, но ще видим. Говорим за един от петимата най-добри вратари в света. Той е фантастичен лидер, спечелил е всичко и прави разликата на терена и в съблекалнята. Прекарах много време с него и Алексис Мак Алистър.“

🚨 Federico Chiesa ‘confirms’ Inter being keen on Curtis Jones: “Jones asked me what it’s like living in Italy. I told him it’s brilliant and the weather’s much better than in Liverpool”.



“Curtis is technically outstanding, Inter are right to be considering him”, told Gazzetta. pic.twitter.com/2gczuYSODo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

Ако на плажа ви попитат за Мохамед Салах?

„Ще разкажа за последните му дни в Ливърпул. Въпреки че е легенда и изпитваше хиляди емоции заради сбогуването, той помисли за всички и ни благодари, че сме били негови съотборници. На мен ми подари фланелка с красиво и лично посвещение. Салах има огромно сърце и все още е свързан с Италия – постоянно говори за Флоренция и Рим.“

Играли сте с Кристиано Роналдо в Ювентус и със Салах в Ливърпул. Извънземни ли са?

„CR7 е супер. Но ако миналата година бяхме стигнали до края в Шампионската лига, Момо можеше да спечели „Златната топка“. Гладът за успехи и манталитетът им са сходни, но единият има пет „Златни топки“, а другият – не.“

„Киеза винаги играе с наведена глава.“ Дразни ли ви тази критика?

„Добре, ще играя с наведена глава... Дали ме дразни? Гледам кариерата си: спечелил съм някои неща и съм играл в силни клубове. Направил съм и няколко асистенции, спомням си една хубава към Роналдо. С него трябва да вдигаш глава. Крис винаги казваше: „Наказателното, наказателното...“ Искаше центрирания и беше прав – скачаше двойно по-високо от останалите.“

Като съпруг все още ли си давате оценка "отличен", както преди година?

„Започнах да готвя, питайте Лучия. Специалитетът на Киеза? Ризото с шафран.“

"Гадзета дело спорт"

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Снимки: Gettyimages