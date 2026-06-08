Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Аржентинският страж на Астън Вила Емилиано Мартинес вече е основна трансферна цел за Ювентус, съобщава журналистът Фабрицио Романо.
Според информацията, „бианконерите“ са насочили усилията си към привличането на световния шампион, след като стана ясно, че Алисон ще остане в Ливърпул. Английският клуб е информирал бразилския вратар, че разчита на него за предстоящия сезон, което е осуетило плановете на торинския гранд.
В резултат на това, Ювентус вече е започнал преговори както за трансферната сума на Мартинес, така и за личните му условия. Въпреки високата заплата на аржентинеца, италианският клуб е сериозно заинтересован от възможността да го привлече.
Като алтернативен вариант за вратарския пост в Ювентус остава Гулиелмо Викарио от Тотнъм.
Снимки: Imago