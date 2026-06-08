Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Аржентинският страж на Астън Вила Емилиано Мартинес вече е основна трансферна цел за Ювентус, съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Според информацията, „бианконерите“ са насочили усилията си към привличането на световния шампион, след като стана ясно, че Алисон ще остане в Ливърпул. Английският клуб е информирал бразилския вратар, че разчита на него за предстоящия сезон, което е осуетило плановете на торинския гранд.

🚨⚪️⚫️ Juventus want Dibu Martínez as priority target for GK position after Alisson deal off.



Talks have started to ask about price and contract details, high salary but Juve keen to explore move.



Another option remains Spurs GK Vicario.



🎥 https://t.co/8Y1Kyyqman pic.twitter.com/WIuw4wXlvH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

В резултат на това, Ювентус вече е започнал преговори както за трансферната сума на Мартинес, така и за личните му условия. Въпреки високата заплата на аржентинеца, италианският клуб е сериозно заинтересован от възможността да го привлече.

Като алтернативен вариант за вратарския пост в Ювентус остава Гулиелмо Викарио от Тотнъм.

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Снимки: Imago