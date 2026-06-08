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Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

  • 8 юни 2026 | 21:27
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Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Аржентинският страж на Астън Вила Емилиано Мартинес вече е основна трансферна цел за Ювентус, съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Според информацията, „бианконерите“ са насочили усилията си към привличането на световния шампион, след като стана ясно, че Алисон ще остане в Ливърпул. Английският клуб е информирал бразилския вратар, че разчита на него за предстоящия сезон, което е осуетило плановете на торинския гранд.

В резултат на това, Ювентус вече е започнал преговори както за трансферната сума на Мартинес, така и за личните му условия. Въпреки високата заплата на аржентинеца, италианският клуб е сериозно заинтересован от възможността да го привлече.

Като алтернативен вариант за вратарския пост в Ювентус остава Гулиелмо Викарио от Тотнъм.

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Снимки: Imago

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