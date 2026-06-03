Ювентус следи Джъстин Клуйверт

Италианският гранд Ювентус проявява сериозен интерес към крилото на Борнемут Джъстин Клуйверт и ще наблюдава внимателно представянето му по време на Световното първенство.

Според информация на "Гадзета дело Спорт", ръководството на „бианконерите“ вижда в Клуйверт потенциална алтернатива на Браим Диас от Реал Мадрид. Поради тази причина торинският клуб планира да следи изявите на нидерландския национал на предстоящия Мондиал.

🚨 #Juventus Juventus will closely monitor Justin Kluivert at the World Cup.



🔥 The 27‑year‑old Bournemouth midfielder is considered an alternative to Real Madrid’s Brahim Díaz.



👀 A strong tournament could pave the way for a Serie A return. https://t.co/V3GAR8G6Sx pic.twitter.com/WA0bOp1hPM — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 2, 2026

Клуйверт вече има опит в италианския футбол, след като прекара два сезона и половина в Рома. За този период той записа 53 мача в Серия "А", в които отбеляза 5 гола.

През изминалия сезон в Премиър лийг Клуйверт вкара 2 гола в 20 мача, докато през миналата кампания се разписа 12 пъти в 34 мача.

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Снимки: Gettyimages