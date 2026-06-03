Ювентус следи Джъстин Клуйверт

Италианският гранд Ювентус проявява сериозен интерес към крилото на Борнемут Джъстин Клуйверт и ще наблюдава внимателно представянето му по време на Световното първенство.
Според информация на "Гадзета дело Спорт", ръководството на „бианконерите“ вижда в Клуйверт потенциална алтернатива на Браим Диас от Реал Мадрид. Поради тази причина торинският клуб планира да следи изявите на нидерландския национал на предстоящия Мондиал.
Клуйверт вече има опит в италианския футбол, след като прекара два сезона и половина в Рома. За този период той записа 53 мача в Серия "А", в които отбеляза 5 гола.
През изминалия сезон в Премиър лийг Клуйверт вкара 2 гола в 20 мача, докато през миналата кампания се разписа 12 пъти в 34 мача.
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