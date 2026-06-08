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Реал Мадрид вкарва доклада до УЕФА: Вземете титлите на Барселона

  • 8 юни 2026 | 13:18
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Реал Мадрид вкарва доклада до УЕФА: Вземете титлите на Барселона

След като Флорентино Перес беше преизбран за президент на Реал Мадрид, клубът вече е готов за удар по големия враг Барселона. От “Бернабеу” ще изпълнят заканата си да се обърнат към УЕФА с призив за наказание на каталунците заради прословутия случай “Негреира”. Става дума за казуса, според който “блаугранас” бяха обвинени, че са плащали на бившия заместник председател на Съдийската комисия в Испания Негреира.

“Белите” са подготвили доклад, който вече е на път към централата на УЕФА – единственият орган, който има правомощията да санкционира Барселона за „най-сериозния случай, който съм виждал във футбола“, както го определи Чеферин през 2023 г., пише “Ас”.

В тази аргументирана жалба, подкрепена с “явни доказателства”, както твърдят от „Валдебебас“, се иска не само санкция, която да попречи на Барселона да участва в европейските турнири. Исканията отиват по-далеч. Реал Мадрид настоява титлите, спечелени от каталунския клуб през въпросните години, да бъдат заличени от историята, така че „блаугранас“ да не могат да се хвалят с тях.

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид
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