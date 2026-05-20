ФИФА създаде проблеми на хотелите в САЩ

ФИФА създаде проблеми на хотелите в САЩ

Световното първенството трябваше да донесе много приходи на туризма на Съединените щати, но сега зад Океана се притесняват, че тези прогнози няма да се реализират. Доклад на Американската асоциация на хотелите и настаняването показа, че резервациите са далеч под очакванията в почти всички градове, които ще приемат мачове от Мондиала.

Според асоциацията, която представлява 80% от хотелите в САЩ, заявките за стаи не отговарят на информацията на ФИФА за пет милиона продадени белите. Докладът донякъде обвинява световната футболна централа за част от проблемите.

В него се отчита, че ФИФА е запазила прекалено много стаи са собствена употреба и е създала фалшиво търсене. Това е довело до изкуствено увеличение на цените, а след като от ФИФА са се отказали от голям брой стаи, това е довело до вакуум. Световната футболна централа е отказала до 70% от стаиите, които е резервирала в Бостън, Далас, Лос Анджелис Филаделфия и Сиатъл.

Според хотелиерите високите цени на билетите, на местния транспорт, допълнителните разходи и политическата ситуация са отказали доста хора. От асоциацията отчитат, че хотелите са направили значителни инвестиции и са се подготвяли за Световното от няколко години. Разходите са направени на база прогнозни бъдещи приходи, които може да не се реализират.

