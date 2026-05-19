Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. УЕФА няма да прилага нововъведение на ФИФА, свързано с червените картони

УЕФА няма да прилага нововъведение на ФИФА, свързано с червените картони

  • 19 май 2026 | 18:18
  • 359
  • 0
УЕФА няма да прилага нововъведение на ФИФА, свързано с червените картони

Европейската футболна централа УЕФА няма да последва примера на ФИФА да показва директен червен картон на играчи, които покриват устата си, когато говорят с противник, нито на тези, които напускат терена в знак на протест към съдийско решение, съобщава „Гардиън“.

На Съвета на ФИФА във Ванкувър, Канада, в края на миналия месец беше прието ново правило, при което всеки играч, който сложи фланелката си върху устата при конфронтация с опонент, ще бъде изгонен директно по време на Световното първенство в Северна Америка. Международният борд на футболните асоциации (IFAB) обаче не е задължил нововъведенията да бъдат прилагани във всички турнири. Изпълнителният комитет на УЕФА ще проведе последното си заседание за този сезон в Истанбул в сряда, а според информация на „Гардиън“ в дневния ред не са включени промени в правилата.

През следващата седмица комитетът за клубните турнири на УЕФА ще одобри регулациите за турнирите при мъжете и жените през следващия сезон на среща в Лайпциг, а в тях не се очакват сериозни промени. Източници, близки до УЕФА, съобщават, че комитетът на съдиите на организацията ще следи влиянието на нововъведенията по време на Мондиала, за да се установи дали те да бъдат приложени и на континентално ниво в близкото бъдеще.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

  • 19 май 2026 | 17:00
  • 741
  • 2
От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

  • 19 май 2026 | 16:38
  • 2318
  • 6
Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

  • 19 май 2026 | 16:35
  • 2005
  • 3
Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 1259
  • 1
Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

  • 19 май 2026 | 16:27
  • 1802
  • 0
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 6322
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 32593
  • 90
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 5041
  • 5
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 8324
  • 21
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 6322
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 19967
  • 9
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 20481
  • 16