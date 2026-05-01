ФИФА е получила над 500 милиона заявки за билети за Световното, твърди Инфантино

  • 1 май 2026 | 12:15
  • 180
  • 1
Във ФИФА са получени повече от 500 милиона заявки за билети за световното първенство по футбол това лято. Това заяви по време на Конгреса на световната футболна централа нейният президент Джани Инфантино.

Мондиал 2026 за пръв път ще се проведе на територията на три държави - САЩ, Канада и Мексико, и за пръв път в него ще участват националните отбори на 48 държави.

"Вече имаме 500 милиона заявки за билети за световното първенство. На предишните две световни първенства имахме общо 500 милиона заявки. Сега само тук са 500 милиона", каза Инфантино.

Той добави, че основната част от билетите вече са разпродадени, но все още има на пазара има такива.

"Вярно е, че има много скъпи билети, но има и такива, които са на съвсем достъпна цена", добави швейцарецът.

Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство

  • 1 май 2026 | 08:14
  • 1541
  • 2
Салах води преговори с Фенербахче

  • 1 май 2026 | 06:35
  • 4512
  • 2
Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

  • 1 май 2026 | 06:11
  • 2821
  • 1
Нико Ковач: Байерн и ПСЖ са над всички, другите просто ги гледат

  • 1 май 2026 | 05:48
  • 1931
  • 0
Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

  • 1 май 2026 | 05:23
  • 2892
  • 0
Бернардо Силва е готов да чака Барселона

  • 1 май 2026 | 04:57
  • 3516
  • 0
Виж всички

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 7252
  • 34
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 7988
  • 22
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 6646
  • 5
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 3784
  • 9
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 34789
  • 79
Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

  • 1 май 2026 | 09:33
  • 3608
  • 4