Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не смята да напуска поста си. По време на конгреса на организацията във Ванкувър той обяви, че ще се кандидатира за нов мандат.

“Потвърждавам, че ще се явя на изборите през 2027 година”, заяви Инфантино, който е начело на ФИФА от 2016 година и вече два пъти беше преизбиран.

Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

Смята се, че 56-годишният швейцарец има подкрепата на три от шестте конфедерации, което го превръща във фаворит за това да продължи да ръководи световната футболна централа.

Не е изключено Инфантино да бъде единственият кандидат за поста, както се случи през 2019 и 2023 година.

Снимки: Imago