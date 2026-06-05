ФИФА обяви тотална промяна при изпълнението на химните преди мачовете на Мондиал 2026

От ФИФА обявиха нова радикална промяна за предстоящия Мондиал 2026. Става въпрос за това, че всички 26 играчи от всеки състав на Световното първенство ще бъдат на терена по време на изпълнението на националните химни.

Във всички досегашни международни футболни срещи само титулярните единадесет играчи присъстваха на терена за химните, докато резервите се подреждаха на страничната линия заедно с мениджъра и треньорския щаб.

FIFA to debut fan-centric pre-match ceremony at FIFA World Cup 2026™



Every player selected in the matchday squad will step into the spotlight to gather around the centre circle banner for the national anthems, ensuring that every individual – not just the starting XI –… pic.twitter.com/HZCQ5IMPFd — FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026

Това обаче ще се промени на предстоящия Мондиал в САЩ, Канада и Мексико, който започва на 11 юни на стадион „Ацтека“.

Футболистите вече ще застават около централния кръг на терена, вместо с лице към трибуните, като 15-те играчи, които не са титуляри, ще се присъединят към съотборниците си от двете страни на централния кръг.

🏆 ¡EL SHOW DEL MUNDIAL! FIFA presentó como serán las nuevas ceremonias prepartido de cara a la Copa del Mundo:



📌 En cada encuentro se desplegarán las banderas de ambos países en el campo de juego

📌 Los titulares y suplentes de cada selección se formarán alrededor del circulo… pic.twitter.com/WtmNLrU4Hs — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026

„С разрастването на Световното първенство на ФИФА ние продължаваме да въвеждаме иновации в начина, по който се изживява играта“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление.

„Това, че всички играчи и съдии ще бъдат с лице един към друг в централния кръг по време на националните химни, ще създаде момент на единство, гордост и емоция, който наистина принадлежи на отборите и на всички. Световното първенство на ФИФА е за всеки играч и всеки фен, и тази нова церемония преди мача отразява именно това", каза още Инфантино.

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Освен това е предвидено преди всеки мач на терена да има гигантски знамена на двете играещи помежду си държави. След това ще се състои протоколното приветствие и обичайният жребий между капитаните на двата отбора. С напредването на първенството пред мачовете ще бъдат добавени цветен дим, пиротехника и други ефекти.

Всичко това е поредната иновация, която ще бъде въведена на този Мондиал. ФИФА например обяви, че по време на финала ще има шоу на полувремето в стил „Супербоул“, в което ще участват звезди като Мадона и Шакира.

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Освен това, на най-голямото Световно първенство досега, в което ще участват 48 отбора в 104 мача, ще видим и три различни церемонии по откриването – по една във всяка от страните домакини.

Ще има и значителни промени на терена, свързани с употребата на ВАР, който вече ще може да се намесва при грешно отсъдени корнери и втори жълти картони. Също така ще има времеви ограничения за изпълнение на аут от вратата и тъчове, както и триминутна почивка за напитки във всяко полувреме.

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Снимки: Gettyimages