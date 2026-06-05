Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. ФИФА обяви тотална промяна при изпълнението на химните преди мачовете на Мондиал 2026

ФИФА обяви тотална промяна при изпълнението на химните преди мачовете на Мондиал 2026

  • 5 юни 2026 | 18:28
  • 3422
  • 0

От ФИФА обявиха нова радикална промяна за предстоящия Мондиал 2026. Става въпрос за това, че всички 26 играчи от всеки състав на Световното първенство ще бъдат на терена по време на изпълнението на националните химни.

Във всички досегашни международни футболни срещи само титулярните единадесет играчи присъстваха на терена за химните, докато резервите се подреждаха на страничната линия заедно с мениджъра и треньорския щаб.

Това обаче ще се промени на предстоящия Мондиал в САЩ, Канада и Мексико, който започва на 11 юни на стадион „Ацтека“.

Футболистите вече ще застават около централния кръг на терена, вместо с лице към трибуните, като 15-те играчи, които не са титуляри, ще се присъединят към съотборниците си от двете страни на централния кръг.

„С разрастването на Световното първенство на ФИФА ние продължаваме да въвеждаме иновации в начина, по който се изживява играта“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление.

„Това, че всички играчи и съдии ще бъдат с лице един към друг в централния кръг по време на националните химни, ще създаде момент на единство, гордост и емоция, който наистина принадлежи на отборите и на всички. Световното първенство на ФИФА е за всеки играч и всеки фен, и тази нова церемония преди мача отразява именно това", каза още Инфантино.

Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното
Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

Освен това е предвидено преди всеки мач на терена да има гигантски знамена на двете играещи помежду си държави. След това ще се състои протоколното приветствие и обичайният жребий между капитаните на двата отбора. С напредването на първенството пред мачовете ще бъдат добавени цветен дим, пиротехника и други ефекти.

Всичко това е поредната иновация, която ще бъде въведена на този Мондиал. ФИФА например обяви, че по време на финала ще има шоу на полувремето в стил „Супербоул“, в което ще участват звезди като Мадона и Шакира.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Освен това, на най-голямото Световно първенство досега, в което ще участват 48 отбора в 104 мача, ще видим и три различни церемонии по откриването – по една във всяка от страните домакини.

Ще има и значителни промени на терена, свързани с употребата на ВАР, който вече ще може да се намесва при грешно отсъдени корнери и втори жълти картони. Също така ще има времеви ограничения за изпълнение на аут от вратата и тъчове, както и триминутна почивка за напитки във всяко полувреме.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

  • 5 юни 2026 | 17:09
  • 815
  • 0
Стадион "Ацтека", Мексико Сити – Легендарният храм на футбола, свидетел на безсмъртни истории

Стадион "Ацтека", Мексико Сити – Легендарният храм на футбола, свидетел на безсмъртни истории

  • 5 юни 2026 | 16:53
  • 2316
  • 1
Mondial Camp 2026 отваря врати за мачовете от Световното първенство по футбол

Mondial Camp 2026 отваря врати за мачовете от Световното първенство по футбол

  • 5 юни 2026 | 16:37
  • 1532
  • 0
Почетино излиза на преден план за треньорския пост в Милан, Слот отпада от сметките

Почетино излиза на преден план за треньорския пост в Милан, Слот отпада от сметките

  • 5 юни 2026 | 16:23
  • 1663
  • 2
Анди Робъртсън вече е играч на Тотнъм

Анди Робъртсън вече е играч на Тотнъм

  • 5 юни 2026 | 15:57
  • 3856
  • 4
Изпълнителният директор на Ман Юнайтед смята, че отборът е готов да се бори за титлата

Изпълнителният директор на Ман Юнайтед смята, че отборът е готов да се бори за титлата

  • 5 юни 2026 | 15:48
  • 3291
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Молдова и България, пуснаха Bangaranga на стадиона в Кишинев

11-те на Молдова и България, пуснаха Bangaranga на стадиона в Кишинев

  • 5 юни 2026 | 19:50
  • 5412
  • 16
Двата отбора "се захапаха" в решаващия сблъсък, преднина за домакините!

Двата отбора "се захапаха" в решаващия сблъсък, преднина за домакините!

  • 5 юни 2026 | 19:40
  • 5755
  • 4
Рейналдо издаде кой ще е вторият летен трансфер на Левски, “сините” “заглушиха” името му (видео)

Рейналдо издаде кой ще е вторият летен трансфер на Левски, “сините” “заглушиха” името му (видео)

  • 5 юни 2026 | 18:55
  • 6826
  • 0
Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 22433
  • 91
Стана ясна една от летните контроли на ЦСКА

Стана ясна една от летните контроли на ЦСКА

  • 5 юни 2026 | 18:36
  • 4469
  • 3
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 8454
  • 6