Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. ФИФА потвърди за неправилно получени безплатни билети за Мондиал 2026

ФИФА потвърди за неправилно получени безплатни билети за Мондиал 2026

  • 5 юни 2026 | 17:34
  • 303
  • 0

Поради проблем на уебсайта на Международната федерация по футбол (ФИФА) няколко фенове са успели да получат безплатни билети за мачовете от предстоящото Световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

В навечерието на откриването ФИФА ще пусне видеоигра за Мондиала
В навечерието на откриването ФИФА ще пусне видеоигра за Мондиала

От ФИФА обаче са поискали от получателите да платят точната сума за билетите, съобщиха от централата.

„ФИФА може да потвърди, че приблизително 60 души са получили съобщение в сряда (3 юни) относно билети, които са били разпределени безплатно поради проблем с плащането по време на процеса“, обясниха от ФИФА.

Организацията добави, че макар „да съжалява за грешката и причиненото неудобство“, тя изисква от феновете да платят.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

„Билетите остават резервирани и засегнатите фенове са поканени да завършат плащането на точната сума“, се казва в съобщението.

Феновете имат седем дни, за да завършат плащането или ще загубят местата си. Мондиал 2026 започва на 11 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

Тросар: Хубаво е, когато играчите идват в националния, след като са спечелили трофей

  • 5 юни 2026 | 17:09
  • 490
  • 0
Стадион "Ацтека", Мексико Сити – Легендарният храм на футбола, свидетел на безсмъртни истории

Стадион "Ацтека", Мексико Сити – Легендарният храм на футбола, свидетел на безсмъртни истории

  • 5 юни 2026 | 16:53
  • 1179
  • 0
Mondial Camp 2026 отваря врати за мачовете от Световното първенство по футбол

Mondial Camp 2026 отваря врати за мачовете от Световното първенство по футбол

  • 5 юни 2026 | 16:37
  • 1096
  • 0
Почетино излиза на преден план за треньорския пост в Милан, Слот отпада от сметките

Почетино излиза на преден план за треньорския пост в Милан, Слот отпада от сметките

  • 5 юни 2026 | 16:23
  • 1156
  • 2
Анди Робъртсън вече е играч на Тотнъм

Анди Робъртсън вече е играч на Тотнъм

  • 5 юни 2026 | 15:57
  • 2618
  • 2
Изпълнителният директор на Ман Юнайтед смята, че отборът е готов да се бори за титлата

Изпълнителният директор на Ман Юнайтед смята, че отборът е готов да се бори за титлата

  • 5 юни 2026 | 15:48
  • 2430
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 17339
  • 74
На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

  • 5 юни 2026 | 17:30
  • 1420
  • 0
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 21229
  • 83
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 4606
  • 0
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 19979
  • 51
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 18078
  • 19