ФИФА потвърди за неправилно получени безплатни билети за Мондиал 2026

Поради проблем на уебсайта на Международната федерация по футбол (ФИФА) няколко фенове са успели да получат безплатни билети за мачовете от предстоящото Световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

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От ФИФА обаче са поискали от получателите да платят точната сума за билетите, съобщиха от централата.

FIFA cancels World Cup tickets to around 60 fans who got them for free due to error https://t.co/T5pwv2rDcB — CTV News (@CTVNews) June 5, 2026

„ФИФА може да потвърди, че приблизително 60 души са получили съобщение в сряда (3 юни) относно билети, които са били разпределени безплатно поради проблем с плащането по време на процеса“, обясниха от ФИФА.

Организацията добави, че макар „да съжалява за грешката и причиненото неудобство“, тя изисква от феновете да платят.

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„Билетите остават резервирани и засегнатите фенове са поканени да завършат плащането на точната сума“, се казва в съобщението.

Феновете имат седем дни, за да завършат плащането или ще загубят местата си. Мондиал 2026 започва на 11 юни.

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