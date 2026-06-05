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В навечерието на откриването ФИФА ще пусне видеоигра за Мондиала

  • 5 юни 2026 | 01:56
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В навечерието на откриването ФИФА ще пусне видеоигра за Мондиала

ФИФА ще пусне нова футболна видеоигра - FIFA World Cup: Launch Edition, в Netflix Games на 11 юни, когато започва Световното първенство по футбол, съобщиха от световната футболна централа.

Тя ще бъде достъпна ексклузивно за абонати на Netflix без допълнително заплащане, тъй като ФИФА се стреми да разшири ангажираността на феновете чрез обновената си дигитална стратегия.

Разработена в партньорство с Netflix Games и Delphi Interactive, играта е замислена като достъпна футболна симулация, позволяваща на играчите да участват виртуално в Мондиала.

Играчите ще могат да избират измежду всичките 48 отбора, участващи на Световното първенство, и да играят мачове на 16-те стадиона на турнира, като в играта са включени над 1200 футболисти.

Форматът използва смартфони като контролери, което позволява на потребителите да се свързват с телевизор чрез сканиране на QR код, уточняват от ФИФА. До четирима потребители могат да играят заедно.

ФИФА заяви, че стартирането е част от по-широка промяна в подхода ѝ към игрите след края на дългогодишното ѝ партньорство с EA Sports, като вместо това се насочва към множество партньори, за да постигне разширяване на обхвата ѝ в различни платформи и аудитории.

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни.

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