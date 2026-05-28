  3. Погнаха ФИФА заради цените на билетите за Мондиала

  • 28 май 2026 | 04:05
  • 344
  • 0
ФИФА се оказа в центъра на сериозен скандал преди предстоящото Световно първенство, след като властите в Ню Йорк и Ню Джърси започнаха разследване заради обвинения за изкуствено завишаване на цените на билетите. Темата предизвика силен обществен отзвук, тъй като пропуските за Мондиала достигнаха стойности, които според разследващите институции трябва да бъдат обяснени подробно от световната футболна централа.

Главният прокурор на Ню Джърси Дженифър Девънпорт описа процеса по продажба на билети като объркан и проблемен, като постави акцент върху съмненията за изкуствено създаден недостиг и прекомерно високи цени. По думите ѝ предстои детайлна проверка на действията на ФИФА. Организацията вече е получила съдебно разпореждане да предостави информация и вътрешни документи, свързани с билетната политика за турнира.

Съобщението бе направено съвместно с главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, както и с Департамента за защита на потребителите и работниците на град Ню Йорк. Комисарят на институцията Самюъл Ливайн заяви, че обвиненията за очевидно манипулативно поведение ще бъдат разгледани изключително сериозно. Разследващите ще проверяват дали е имало практики, които са довели до изкуствено покачване на цените и ограничаване на достъпа на феновете до билети на разумни стойности.

Един от ключовите въпроси към ФИФА е защо билетите за предстоящото Световно първенство са достигнали нива, по-високи от тези на всяко предишно издание на турнира. Случаят може да се превърне в една от големите теми около Мондиала, особено ако разследването установи нарушения или непрозрачни практики при продажбата на билети. За момента ФИФА е поставена под натиск да даде обяснения, а институциите в Ню Йорк и Ню Джърси показват, че темата няма да остане без последващи действия.

