Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Бербатов: Когато някой има нужда от нас, ние се опитваме да бъдем там

Бербатов: Когато някой има нужда от нас, ние се опитваме да бъдем там

  • 6 юни 2026 | 16:38
  • 225
  • 1

Един от участниците в "Мача на Надеждата" Димитър Бербатов говори пред репортерите при пристигането си на "Лазур". Легендарният български нападател сподели, че най-важното нещо е стадионът да бъде пълен и да се съберат възможно най-много средства за благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров".

"Нека стадионът се напълни. Да дойдат хората с деца, семейства, приятели. Да си прекарат добре. Това е основната цел - да погледат, да се усмихнат и да съберем средства за каузата.

Има моменти, в които човек прави грешки. Голям процент от изборите, които правим след края на кариерите си, е положителен. Ще продължаваме да го правим. Това е нещо, което показва най-добре кои сме ние. Когато някой има нужда от нас, ние се опитваме да бъдем там, защото знаем, че ще допринесем и с имената си, и с репутацията за каузата, в която участваме", заяви Бербатов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Отлична новина за Лудогорец - Кайо Видал ще е готов за старта на подготовката

Отлична новина за Лудогорец - Кайо Видал ще е готов за старта на подготовката

  • 6 юни 2026 | 11:05
  • 1642
  • 2
Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

Официално: Николай Панайотов се завърна начело на Локомотив (ГО)

  • 6 юни 2026 | 10:54
  • 1508
  • 6
Стана ясно с кой номер ще играе Давид Кусо в Левски

Стана ясно с кой номер ще играе Давид Кусо в Левски

  • 6 юни 2026 | 10:30
  • 2556
  • 2
Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

  • 6 юни 2026 | 09:41
  • 19281
  • 57
В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му

В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му

  • 6 юни 2026 | 09:32
  • 5053
  • 10
Трабзонспор с нова офанзива за Макун

Трабзонспор с нова офанзива за Макун

  • 6 юни 2026 | 09:22
  • 7399
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 7641
  • 9
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 4290
  • 0
Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

  • 6 юни 2026 | 15:17
  • 7432
  • 3
Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
  • 16828
  • 29
“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 16548
  • 4
Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

  • 6 юни 2026 | 13:17
  • 20801
  • 40