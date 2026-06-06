Бербатов: Когато някой има нужда от нас, ние се опитваме да бъдем там

Един от участниците в "Мача на Надеждата" Димитър Бербатов говори пред репортерите при пристигането си на "Лазур". Легендарният български нападател сподели, че най-важното нещо е стадионът да бъде пълен и да се съберат възможно най-много средства за благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров".

"Нека стадионът се напълни. Да дойдат хората с деца, семейства, приятели. Да си прекарат добре. Това е основната цел - да погледат, да се усмихнат и да съберем средства за каузата.

Има моменти, в които човек прави грешки. Голям процент от изборите, които правим след края на кариерите си, е положителен. Ще продължаваме да го правим. Това е нещо, което показва най-добре кои сме ние. Когато някой има нужда от нас, ние се опитваме да бъдем там, защото знаем, че ще допринесем и с имената си, и с репутацията за каузата, в която участваме", заяви Бербатов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google