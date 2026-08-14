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Африкански гранд се отказа от звезда на Лудогорец

  • 14 авг 2026 | 10:36
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Ал Ахли Кайро се отказа от халфа на Лудогорец Дерой Дуарте. Причината за това е високата заплата, която националът на Кабо Верде е поискал от египетския гранд. 27-годишният полузащитник е пожелал годишно възнаграждение от 1.9 милиона долара, пише kolelkoora.com. 

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Информацията гласи, че Ал Ахли няма да покрие финансовите му изисквания и ще се насочи към други свои трансферни цели.

Дерой Дуарте блесна на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, като се разписа при загубата с 2:3 след продължения от Аржентина на 1/16-финалите. 

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