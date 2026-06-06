Президентът Илияна Йотова демонстрира завидни футболни познания

Президентът на Република България Илияна Йотова демонстрира завидни футболни познания. Тя разкри, че нейният фаворит на предстоящото Световно първенство е Франция, като засипа с похвали селекционера на "петлите" Дидие Дешан.

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"Има нещо много символно във факта, че този мач (б.а. - Мача на Надеждата) е точно днес, няколко дни преди Световното по футбол. Големият спектакъл на голямата игра, която лично аз обожавам. Имам си, разбира се, своя фаворит. Тази игра може да бъде не само спектакъл за своите фенове и зрители, а и в помощ на хората.

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Моят фаворит е Франция. Обичам много Дидие Дешан. За мен това е един от най-интелигентните треньори в света. Съжалявам, че не включи някои от моите любими играчи като Оливие Жиру. Но се радвам, че Мбапе ще бъде там. Много искам още първия мач срещу Сенегал да бъде много силен, защото Африка напоследък показва доста сериозни възможности. Ще стискам палци", каза тя.

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