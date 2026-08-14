Септември (Симитли) се готви на дъжд за трета поредна победа

Септември (Симитли) се готви за третия си мач от началото на сезон 2026/27. В среща от третия кръг на шампионата тимът приема третия отбор на ЦСКА в преследване на трети пореден успех. Сблъсъкът е в събота, 15-ти август, от 18:00 часа на "Арена Симитли".

Припомняме, че “белите” надделяха с 2:0 над Костинброд и обърнаха от 0:1 до 2:1 като гости Балкан (Ботевград) и са един от трите тима с пълен актив от 6 точки.

След изтърпяно наказание Вергил Янев се завръща, така че всички футболисти са на линия за двубоя с "червените".

Днес отборът на Спас Стоименов тренира под проливния дъжд в село Крупник. Надеждите са и в предстоящата среща всичко да върви по вода.

Отборът ще подходи сериозно към противника и ще потърси още една победа, с която да зарадва домакинската публика в Симитли.

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