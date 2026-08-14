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Трима нови дойдоха в Аксаково

  • 14 авг 2026 | 09:45
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Трима нови дойдоха в Аксаково

Андрей Христов, Васил Пенчев и Лекбир Хамиледин ще играят за едноименния тим на Аксаково през новия сезон на Североизточната Трета лига. Първият е защитник на 19 години и идва от дублиращия отбор на Черно море (Варна). Крилото Пенчев е от Бургас. Последният е мароканец.

Утре от 18:00 часа, Аксаково приема Олимпик (Варна) в мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига. Аут за предстоящата среща остават важни футболисти – капитанът Слави Сталев, Калоян Тодоров, Калоян Кунчев и Михаил Паскалев. Позитивната новина е, че Ивайло Димиторв поднови тренировки с отбора след дълго отсъствие поради травма.

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