Трима нови дойдоха в Аксаково

Андрей Христов, Васил Пенчев и Лекбир Хамиледин ще играят за едноименния тим на Аксаково през новия сезон на Североизточната Трета лига. Първият е защитник на 19 години и идва от дублиращия отбор на Черно море (Варна). Крилото Пенчев е от Бургас. Последният е мароканец.

Утре от 18:00 часа, Аксаково приема Олимпик (Варна) в мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига. Аут за предстоящата среща остават важни футболисти – капитанът Слави Сталев, Калоян Тодоров, Калоян Кунчев и Михаил Паскалев. Позитивната новина е, че Ивайло Димиторв поднови тренировки с отбора след дълго отсъствие поради травма.

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