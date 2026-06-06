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  3. Енчо Керязов: Нека покажем, че можем да бъдем обединени

Енчо Керязов: Нека покажем, че можем да бъдем обединени

  • 6 юни 2026 | 16:59
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов не скри вълнението си от "Мача на Надеждата" в Бургас, средствата от който ще отидат в помощ на хора, борещи се с онкологични заболявания. Той заяви, че е много важно хората да бъдат обединени в такъв момент.

"Освен любовта ни към спорта, към футбола най-вече, ни събира една прекрасна кауза, която е докоснала сърцата на толкова много хора. Радвам се да бъда тук, поздравления за организаторите и за огромния труд, който са вложили. Очаквам с нетърпение тези прекрасни емоции.

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Нека покажем, че можем да бъдем обединени. Освен големи личности, като спортисти показват, че понякога духът е толкова силен, че може да се пребори с много големи предизвикателства. За някои е мачът на живота. Длъжни сме да се обединим и да покажем, че сме заедно", сподели министър Керязов.

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