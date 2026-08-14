Пирин привлече в редиците си Владимир Гогов

Гогов е роден в село Самуилово. Юноша е на Пирин 2001 и Пирин Благоевград.

Таланти на Пирин подписаха първи договори с клуба

Играл е за отборите на Септември Симитли, ЦСКА 1948, румънския ФК Академика Клинчени, Беласица Петрич и Спортист Своге. Бил е капитан на Спортист през миналия сезон, като има и мачове в А група с ЦСКА 1948. Играе централен защитник и опорен халф.

Идва по препоръка на новия помощник треньор Лъчезар Дафков, който е бил негов наставник в юношите до 19 години на ЦСКА 1948.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google