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  3. Пирин привлече в редиците си Владимир Гогов

Пирин привлече в редиците си Владимир Гогов

  • 14 авг 2026 | 09:47
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Пирин привлече в редиците си Владимир Гогов

Гогов е роден в село Самуилово. Юноша е на Пирин 2001 и Пирин Благоевград.

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Играл е за отборите на Септември Симитли, ЦСКА 1948, румънския ФК Академика Клинчени, Беласица Петрич и Спортист Своге. Бил е капитан на Спортист през миналия сезон, като има и мачове в А група с ЦСКА 1948. Играе централен защитник и опорен халф.

Идва по препоръка на новия помощник треньор Лъчезар Дафков, който е бил негов наставник в юношите до 19 години на ЦСКА 1948.

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