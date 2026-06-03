Кристъл Палас ще има повече играчи на Световното от Реал Мадрид

След обявяването на официалните състави на участниците на Световното първенство, стана ясно, че Кристъл Палас ще има повече футболисти на Мондиала от грандове като Реал Мадрид, Ливърпул и Милан. Лондончани, които спечелиха Лигата на конференциите този сезон, ще имат 12 играчи на първенството в САЩ, Мексико и Канада.
Само пет клуба ще имат повече представители. Това са Манчестър Сити (19), Байерн Мюнхен (18), Пари Сен Жермен (16), Арсенал (16) и Барселона (15). Колкото Кристъл Палас имат Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Ал-Хилал. Шокиращото е, че “орлите” имат повече играчи от Реал Мадрид в състава на Испания, след като Йереми Пино бе повикан. Луис Де Ла Фуенте не повика нито един футболист на “белите”, като това се случва за първи път в историята.
Поради финансовата сила на клубовете от Премиър лийг английските отбори събраха някои от най-добрите играчи в света и имат много представители на Мондиала. Съндърланд и Астън Вила имат по девет, а Брайтън, Тотнъм и Челси по осем.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google