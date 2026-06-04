Манчестър Сити реагира остро след "новината" за Холанд

Кандидатът за нов президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме разбуни духовете, след като обяви, че Ерлинг Холанд също ще играе за “белите”, ако той спечели изборите. Това той направи в сряда вечер в поредното си интервю в навечерието на вота идната неделя (7 юни), в който съперник ще му бъде Флорентино Перес.
Оказа се обаче, че никой в щаба на Холанд не е чувал за нещо подобно, а отделно от клуба на нападателя - Манчестър Сити, заплашиха Рикелме със съд.
Първи след “анонса” на кандидата реагираха бащата на Ерлинг - Алфи Холанд, както и агентът му Рафаела Пимента. Те публикуваха кратко съобщение в ранните часове, в което се казваше: „Всичко е много забавно, но не е истина. Желаем всичко най-добро и на двамата кандидати на Мадрид“.
По-късно последва и отговор от “Етихад”, откъдето заплашват със съдебни действия.
„Появилите се в Испания информации относно бъдещето на Ерлинг Холанд не отговарят на истината. Няма никаква възможност това (трансферът - бел.ред.) да се случи и не съществува договорна клауза, която да го позволява. Обмисляме предприемането на съдебни действия заради използването на образа на нашия играч в този контекст”, заявиха от Сити пред “Атлетик”.
Интересното е, че още във вторник Енрике Рикелме обяви, че при успех на изборите ще докара в Реал Мадрид още един футболист на “гражданите” - Родри, но в неговия случай не последва никаква реакция от английския клуб.