Нотингам отхвърли първата оферта на Ман Сити за Андерсън

Нотингам е отхвърлил първата оферта на Манчестър Сити за Елиът Андерсън. “Гражданите” са фаворити за привличането му, въпреки че интересът към него е сериозен и от други клубове от Англия, сред които Арсенал и Манчестър Юнайтед. Андерсън, който има договор до лятото на 2029 г. , се превърна в един от най-добрите халфове на Острова и се очаква да играе сериозна роля за националния отбор на Англия на предстоящото световно първенство
Форест няма намерение да се разделя лесно с играча и ще му иска доста сериозна сума. Тя е близо до тази на Мойсес Кайседо, Енцо Фернандес и Деклан Райс, които струваха около 100 милиона паунда. Не е ясно дали Ман Сити е готов да извади подобна сума. Миналото лято клубът не бе склонен да даде над 100 милиона за Флориан Виртц.
Президентите на Нотингам и Сити Евангелос Маринакис и Халдун Ал Мурабак бяха специални гости на УЕФА на финала за Шампионската лига в Будепеща, но според информация на “Атлетик” двамата не са разговаряли за трансфери.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages