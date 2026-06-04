Засега само един отбор е изпратил оферта на Милан за Рафаел Леао

Турският гранд Галатасарай е единственият клуб, изпратил официално предложение за Рафаел Леао. Звездата на Милан обаче все още се надява да премине в отбор от Висшата лига, по-специално в Арсенал или Манчестър Юнайтед, твърди италианският вестник "Гадзета дело спорт".

Очаква се португалският национал да напусне Милан през лятото, след като самият той обяви това си намерение. В последните седмици той отново е бил предложен на Арсенал, но преговорите с лагера на 26-годишния футболист засега не са напреднали.

Turkish giants Galatasaray are the only club to have submitted a formal proposal for Rafael Leao, but the Milan star still hopes to move to the Premier League, particularly to either Arsenal or Manchester United, according to Gazzetta. pic.twitter.com/FHCj7kTNns — Football Italia (@footballitalia) June 4, 2026

Леао потвърди само преди няколко дни, че възнамерява да напусне миланския клуб през следващия трансферен прозорец.

Въпреки клаузата за освобождаване на португалеца от 175 милиона евро, „росонерите“ биха се радвали да продадат крилото само за 50 милиона, но единствената оферта, която е получил към момента, е от Галатасарай. Все още не е ясно на каква стойност точно е била офертата на истанбулския гранд.

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

Турският тим предлага на Рафаел Леао и заплата от 10 милиона евро годишно.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google