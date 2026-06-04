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Засега само един отбор е изпратил оферта на Милан за Рафаел Леао

  • 4 юни 2026 | 12:56
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Турският гранд Галатасарай е единственият клуб, изпратил официално предложение за Рафаел Леао. Звездата на Милан обаче все още се надява да премине в отбор от Висшата лига, по-специално в Арсенал или Манчестър Юнайтед, твърди италианският вестник "Гадзета дело спорт".

Очаква се португалският национал да напусне Милан през лятото, след като самият той обяви това си намерение. В последните седмици той отново е бил предложен на Арсенал, но преговорите с лагера на 26-годишния футболист засега не са напреднали.

Леао потвърди само преди няколко дни, че възнамерява да напусне миланския клуб през следващия трансферен прозорец.

Въпреки клаузата за освобождаване на португалеца от 175 милиона евро, „росонерите“ биха се радвали да продадат крилото само за 50 милиона, но единствената оферта, която е получил към момента, е от Галатасарай. Все още не е ясно на каква стойност точно е била офертата на истанбулския гранд.

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Турският тим предлага на Рафаел Леао и заплата от 10 милиона евро годишно.

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