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Почетино не отрече, че негови представители са говорили с Милан

  • 3 юни 2026 | 12:46
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Почетино не отрече, че негови представители са говорили с Милан

Селекционерът на американския национален отбор по футбол Маурисио Почетино не отрече, че негови представители са се срещали с италианския Милан. Аржентинецът, чийто договор със САЩ изтича след Световното първенство, беше откровен относно появилите се информации.

„Имаме приятели във футбола, имаме приятели навсякъде, а моите представители работят за мен, за да се опитаме да намерим възможно най-доброто бъдеще. Това е нормално“, коментира Почетино на пресконференция.

На въпрос дали се е срещал с представители на Милан, треньорът отговори „не“, но подчерта, че това не означава, че обкръжението му не е участвало от негово име. „За моите представители може би е възможно, защото те трябва да си вършат работата“, добави Маурисио Почетино.

Аржентинският специалист настоя, че това не означава, че фокусът му вече се е отклонил от работата, която му предстои с американския национален отбор, от който е част и нападателят на Милан Кристиан Пулишич.

„Хората, които поставят под въпрос ангажимента ми, просто искат да създадат проблем. Ние сме концентрирани върху Световното първенство“, увери Почетино.

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