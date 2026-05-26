Леао проговори след разочароващия край на сезона

Нападателят на Милан Рафаел Леао наруши мълчанието си с публикация в социалните мрежи след разочароващия край на сезона, който отново остави отбора извън Шампионската лига. През последните месеци именно португалският национал е най-критикуван от фенове и медии, като непрестанно има слухове относно бъдещето му в клуба.

Турски грандове се надпреварват за Леао, оставането на Модрич и Рабио е под въпрос

“Това беше период, който тества моето физически и психическо състояние до крайна степен. Само тези, които го преживяха близо до мен, знаят колко трудно ми беше. Така че искам да благодаря на всички, които направиха възможното и невъзможното, за да може този сезон да има съвсем различна посока от тази, която всъщност имаше за нас. Дано Милан през следващия сезон да преживее отново моменти на радости и триумфи”, написа Леао към своя снимка с екипа на “росонерите” в Инстаграм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages