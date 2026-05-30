Шампионът в ЛК е новият фаворит за треньорския пост на Милан, Слот също е вариант

След като удари на камък в опита си да подпише с Андони Ираола, който е пред преминаване в Ливърпул, Милан има нов фаворит за наследник на Масимилиано Алегри начело на отбора, съобщават италианските медии.
Става въпрос за Оливер Гласнер, който само преди три дни спечели трофея в Лигата на конференциите с Кристъл Палас, но още през зимата обяви, че ще си тръгне от английския клуб след края на сезона. Смята се, че германецът е изборът на най-вероятния нов технически директор на Милан Ралф Рангник, който би стъпил в длъжност след края на Световното първенство, защото в момента той е селекционер на Австрия. Двамата се познават отлично, тъй като работеха заедно в РБ Залцбург между 2012 и 2014 година.
Според Фабрицио Романо още в началото на следващата седмица Гласнер, който има и триумф в Лига Европа с Айнтрахт (Франкфурт) ще се срещне с представители на Милан. Другите варианти за бъдещ наставник на “росонерите”, споменавани от местните медии, са селекционерът на САЩ Маурисио Почетино и Матиас Яйсле, който спечели последните две издания на Азиатската Шампионска лига начело на саудитския Ал-Ахли. Подобно на Гласнер, той също е работил с Рангник (в РБ Лайпциг), но настоящият му клуб би го пуснал само при плащане на компенсация. Според Саша Таволиери обаче с най-големи шансове за нов наставник на “Дявола“ е Арне Слот, който току-що беше уволнен от Ливърпул. Белгийският журналист добавя, че спортният директор на Ал-Итихад Рамон Планес е водещият кандидат за същата позиция в миланския гранд.
Междувременно, Николо Скира съобщава за затруднения в разтрогването на договора между Милан и Алегри. Това бави преминаването на наставника в Наполи, което е подразнило клубния президент Аурелио Де Лаурентис.
