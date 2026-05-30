Шампионът в ЛК е новият фаворит за треньорския пост на Милан, Слот също е вариант

След като удари на камък в опита си да подпише с Андони Ираола, който е пред преминаване в Ливърпул, Милан има нов фаворит за наследник на Масимилиано Алегри начело на отбора, съобщават италианските медии.

Става въпрос за Оливер Гласнер, който само преди три дни спечели трофея в Лигата на конференциите с Кристъл Палас, но още през зимата обяви, че ще си тръгне от английския клуб след края на сезона. Смята се, че германецът е изборът на най-вероятния нов технически директор на Милан Ралф Рангник, който би стъпил в длъжност след края на Световното първенство, защото в момента той е селекционер на Австрия. Двамата се познават отлично, тъй като работеха заедно в РБ Залцбург между 2012 и 2014 година.

🚨🇦🇹 Oliver Glasner will meet AC Milan early next week, likely on Tuesday with club in talks to find new manager.



Deal was never advanced with Andoni Iraola despite reports as he was waiting for Liverpool call.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Според Фабрицио Романо още в началото на следващата седмица Гласнер, който има и триумф в Лига Европа с Айнтрахт (Франкфурт) ще се срещне с представители на Милан. Другите варианти за бъдещ наставник на “росонерите”, споменавани от местните медии, са селекционерът на САЩ Маурисио Почетино и Матиас Яйсле, който спечели последните две издания на Азиатската Шампионска лига начело на саудитския Ал-Ахли. Подобно на Гласнер, той също е работил с Рангник (в РБ Лайпциг), но настоящият му клуб би го пуснал само при плащане на компенсация. Според Саша Таволиери обаче с най-големи шансове за нов наставник на “Дявола“ е Арне Слот, който току-що беше уволнен от Ливърпул. Белгийският журналист добавя, че спортният директор на Ал-Итихад Рамон Планес е водещият кандидат за същата позиция в миланския гранд.

🚨 EXCLUSIVE: Arne Slot is the leading candidate to become AC Milan’s new head coach!



🇪🇸 Ramon Planes is currently the frontrunner for the sporting director position.



⏳ Talks are currently underway.



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 30, 2026

Междувременно, Николо Скира съобщава за затруднения в разтрогването на договора между Милан и Алегри. Това бави преминаването на наставника в Наполи, което е подразнило клубния президент Аурелио Де Лаурентис.

