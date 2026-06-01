В Барса се готвят за раздяла с крило до края на месеца

Ръководството на Барселона се опитва да завърши два трансфера преди края на месец юни, за да подсили финансовата ситуация в клуба в преследването на нови попълнения. Един от тях е раздялата с Марк Касадо, който почти сигурно ще бъде продаден, а фаворит за подписа му е смятан Монако. Вторият почти сигурен напускащ, според местната преса, е Рууни Барджи. Шведският флангови футболист направи добро впечатление с изявите си през последния сезон, в който записа общо 28 мача във всички турнири, в които отбеляза два гола и добави 4 асистенции. Ситуацията с шведа е доста напреднала поради многобройните оферти за играча.

Монако може да се подсили с още един талант от Барса

На “Камп Ноу” предпочитат да го продадат с опция за откупуването му, но по-вероятно е той да бъде пратен под наем. В момента за фаворит за играча е смятан Аякс, но се очаква в следващите дни Барджи и Деко да седнат на масата и да обсъдят най-добрия вариант за бъдещето на крилото. И двете страни предпочитат той да премине в тим, който играе в европейските турнири или е в Ла Лига, като по този начин ще има възможност да трупа опит на нужното високо ниво. Спортно-техническото ръководство на Барселона вижда в Барджи играч с много висок потенциал, който има съвсем реален шанс да се завърне на “Камп Ноу” в близко бъдеще и да се бори за титулярно място.

