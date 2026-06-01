  3. В Барса се готвят за раздяла с крило до края на месеца

  • 1 юни 2026 | 13:59
Ръководството на Барселона се опитва да завърши два трансфера преди края на месец юни, за да подсили финансовата ситуация в клуба в преследването на нови попълнения. Един от тях е раздялата с Марк Касадо, който почти сигурно ще бъде продаден, а фаворит за подписа му е смятан Монако. Вторият почти сигурен напускащ, според местната преса, е Рууни Барджи. Шведският флангови футболист направи добро впечатление с изявите си през последния сезон, в който записа общо 28 мача във всички турнири, в които отбеляза два гола и добави 4 асистенции. Ситуацията с шведа е доста напреднала поради многобройните оферти за играча.

Монако може да се подсили с още един талант от Барса
Монако може да се подсили с още един талант от Барса

На “Камп Ноу” предпочитат да го продадат с опция за откупуването му, но по-вероятно е той да бъде пратен под наем. В момента за фаворит за играча е смятан Аякс, но се очаква в следващите дни Барджи и Деко да седнат на масата и да обсъдят най-добрия вариант за бъдещето на крилото. И двете страни предпочитат той да премине в тим, който играе в европейските турнири или е в Ла Лига, като по този начин ще има възможност да трупа опит на нужното високо ниво. Спортно-техническото ръководство на Барселона вижда в Барджи играч с много висок потенциал, който има съвсем реален шанс да се завърне на “Камп Ноу” в близко бъдеще и да се бори за титулярно място.

Снимки: Gettyimages

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

  • 1 юни 2026 | 12:09
Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

  • 1 юни 2026 | 11:50
Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

  • 1 юни 2026 | 11:39
Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

  • 1 юни 2026 | 11:29
Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:56
Канада загуби полузащитник за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:52
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
