В Манчестър Юнайтед променили позицията си за Барселона и Рашфорд

Ръководството на Манчестър Юнайтед вече е склонно да преговаря с Барселона за нови условия по евентуален перманентен трансфер на Маркъс Рашфорд на “Камп Ноу”, твърди "Спорт". Каталунците имаха опцията да закупят английския национал срещу 30 милиона евро, но отказаха да платят тази сума, настоявайки за по-изгодни условия. Позицията на “червените дяволи” до момента бе доста ултимативна - Барселона плаща въпросните 30 милиона без никакви допълнителни преговори или забравя за Рашфорд.

Междувременно испанският шампион привлече Антъни Гордън от Нюкасъл срещу 70 милиона евро. Въпреки че така си подсигури левия фланг на атаката, каталунският клуб не затвори напълно вратата за оставането на Рашфорд. Категоричното желание на самия играч е да продължи на “Камп Ноу”, макар че според английските медии интерес към него има от страна на Нюкасъл, Тотнъм, Астън Вила, а в последните дни се заговори и за Арсенал. От “Олд Трафорд” обаче за момента нямат твърда оферта за перманентен трансфер на Рашфорд и затова са преформулирали позицията си, смятайки че продажба на малко по-ниска цена ще бъде приемлива само и само да си спестят огромната заплата на крилото през следващия сезон.

Според “Спорт” от Барселона не са отправяли нова оферта за Рашфорд въпреки слуховете, че е имало такава в размер на 15 милиона евро. Каталунците обаче вече са в позиция, в която няма нужда да бързат, докато Манчестър Юнайтед иска по-скоро да реши въпроса с бъдещето на играча.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google