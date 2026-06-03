Жорди Алба засипа с похвали Унай Емери и Луис Енрике и си припомни "откраднатата титла" и отпадането от Ливърпул

Бившият футболист на Барселона Жорди Алба гостува в подкаста El camino de Mario, където направи преглед на кариерата си.

Като за начало, той посочи на кого дължи превръщането си в топ футболист: „Кариерата, която имах, е благодарение на Емери. Аз играех като крило и именно Унай ме преквалифицира. В началото не приемах добре идеята да играя като бек. Емери е топ. Във всички отбори, в които е бил, той извлича най-доброто от своите играчи.“

🚨 Jordi Alba: "The career I have had is thanks to Emery. I played as a winger and Unai was the one who converted me. At first, I did not take playing left-back well."



"Emery is top. In every team he coaches, he gets the best out of his players." pic.twitter.com/1n61sjqb4f — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Той разказа и за трансфера си в Барселона и за другия отбор, който го е искал: „Ден преди финала на Евро 2012 подписах договора си с Барса. Челси също ме искаше, но моят приоритет беше Барса.“ Със смях Алба коментира и титлата в Ла Лига, която Атлетико Мадрид спечели срещу Барселона на техния стадион, като левият бек заяви, че са им я откраднали: „Тази титла е открадната. Нали Матеу Лаос беше съдия? Майко мила... Два пъти ме е гонил.“

❗️Jordi Alba: "In 2012, Chelsea also wanted me, but my priority was Barça."



"We won the Euros last summer, and Iniesta told me that I would be the best left back of the tournament."



"I think that Spain generation was the best national team in history." pic.twitter.com/yagQhZvBYz — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

🚨🚨 Jordi Alba: "That Atlético league title at Camp Nou was stolen from us. Mateu Lahoz was there, right? My God..." pic.twitter.com/45mQ3WWS2v — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Бившият защитник не пести похвалите си за наставника на Пари Сен Жермен Луис Енрике, който беше сред треньорите му при каталунците: „Той е най-добрият. Кара всички да бъдат единни – и тези, които играят, и тези, които не играят, а това е най-трудното. Радваш се за съотборника, за отбора. Не всеки може да го постигне. В това отношение Луис е гениален. В ръководенето на колектива е невероятен. Близък е с играчите и изисква максимума от теб. Ако не правиш това, което той казва, играе друг. Не го интересуват имената, нито какво си постигнал във футбола.“

🚨Jordi Alba: "Luis Enrique is the best. He makes everyone go in the same direction, those who play and those who do not, and that is the most difficult thing." pic.twitter.com/hIDMaEhQlz — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Един образ, който преследва Алба, е този с предполагаемите сълзи на полувремето при отпадането от Ливърпул в полуфиналите на Шампионската лига през 2019 г.: „Най-лошата вечер беше тази в Ливърпул. Онази снимка, която публикуваха... не плачех на полувремето, чувствах се зле. При първия гол аз сгреших. Водехме с 3:0 от първия мач... не можеше да ни се изплъзне. След като отпаднахме в Ливърпул, мина много време, преди да изляза от вкъщи. Беше много тежък период за клуба и за мен.“

🚨🚨 Jordi Alba: "The worst night of my career was Liverpool. That image they published... I was not crying at half-time, I felt sick."



"I made the mistake for Liverpool’s first goal. We had a 3-0 lead from the first leg... it could not escape us."



"I am sure that if we had… pic.twitter.com/eEsv3yTzI4 — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Алба говори и за това как водещите футболисти са помогнали на Барса по време на пандемията от COVID-19: „Капитаните отложихме заплатите си и спряхме да получаваме пари по собствена воля. Изтекоха много лъжи, за да ни навредят. Изглеждаше така, сякаш ние, капитаните, сме виновни за лошото състояние на клуба.“

🚨 Jordi Alba: "During the pandemic, the captains deferred our salaries and stopped being paid by our own choice."



"Many lies were leaked to hurt us. It looked like the captains were to blame for the club’s problems." pic.twitter.com/yYDhFky4Zl — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Относно преминаването си в Интер Маями той заяви: „Оставаше един ден до затварянето на трансферния прозорец и ми казаха, че трябва да отида под наем в Интер Маями. Без предварително предупреждение, с децата, записани на училище... беше тежък момент. Аз прекратих договора си с Барса, без да имам нищо сигурно. Отидох на почивка със Серхио Бускетс, а той вече беше решил да отиде в Интер Маями. В Ибиса се срещнах с Хорхе Мас, собственика на клуба, и той бързо ме убеди. Тогава все още не знаехме нищо за Лионел Меси.“

Jordi Alba: "There was one day left before the transfer window closed and they told me I had to leave on loan to Inter Miami. Without warning, with the kids already enrolled at school... it was a hard moment."



"I terminated my Barça contract without having anything. I went on… pic.twitter.com/m6Fep2tAQv — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Накрая бившият испански национал обсъди сравненията между Меси и новата звезда на Барселона: „Ламин Ямал прави страхотна кариера, но мисля, че Меси не може да бъде сравняван с никого. Той е най-добрият в историята. Най-хубавото при Меси е, че той никога не се е сравнявал с никого. Въпреки това Ламин е истински спектакъл.“

🚨 Jordi Alba: "Lamine Yamal is having a great career, but I do not think Messi can be compared with anyone."



"Messi is the best in history. The best thing about Messi is that he has never compared himself with anyone." pic.twitter.com/TbK40AXmEW — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 3, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago