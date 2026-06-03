Жорди Алба засипа с похвали Унай Емери и Луис Енрике и си припомни "откраднатата титла" и отпадането от Ливърпул

Бившият футболист на Барселона Жорди Алба гостува в подкаста El camino de Mario, където направи преглед на кариерата си.
Като за начало, той посочи на кого дължи превръщането си в топ футболист: „Кариерата, която имах, е благодарение на Емери. Аз играех като крило и именно Унай ме преквалифицира. В началото не приемах добре идеята да играя като бек. Емери е топ. Във всички отбори, в които е бил, той извлича най-доброто от своите играчи.“
Той разказа и за трансфера си в Барселона и за другия отбор, който го е искал: „Ден преди финала на Евро 2012 подписах договора си с Барса. Челси също ме искаше, но моят приоритет беше Барса.“ Със смях Алба коментира и титлата в Ла Лига, която Атлетико Мадрид спечели срещу Барселона на техния стадион, като левият бек заяви, че са им я откраднали: „Тази титла е открадната. Нали Матеу Лаос беше съдия? Майко мила... Два пъти ме е гонил.“
Бившият защитник не пести похвалите си за наставника на Пари Сен Жермен Луис Енрике, който беше сред треньорите му при каталунците: „Той е най-добрият. Кара всички да бъдат единни – и тези, които играят, и тези, които не играят, а това е най-трудното. Радваш се за съотборника, за отбора. Не всеки може да го постигне. В това отношение Луис е гениален. В ръководенето на колектива е невероятен. Близък е с играчите и изисква максимума от теб. Ако не правиш това, което той казва, играе друг. Не го интересуват имената, нито какво си постигнал във футбола.“
Един образ, който преследва Алба, е този с предполагаемите сълзи на полувремето при отпадането от Ливърпул в полуфиналите на Шампионската лига през 2019 г.: „Най-лошата вечер беше тази в Ливърпул. Онази снимка, която публикуваха... не плачех на полувремето, чувствах се зле. При първия гол аз сгреших. Водехме с 3:0 от първия мач... не можеше да ни се изплъзне. След като отпаднахме в Ливърпул, мина много време, преди да изляза от вкъщи. Беше много тежък период за клуба и за мен.“
Алба говори и за това как водещите футболисти са помогнали на Барса по време на пандемията от COVID-19: „Капитаните отложихме заплатите си и спряхме да получаваме пари по собствена воля. Изтекоха много лъжи, за да ни навредят. Изглеждаше така, сякаш ние, капитаните, сме виновни за лошото състояние на клуба.“
Относно преминаването си в Интер Маями той заяви: „Оставаше един ден до затварянето на трансферния прозорец и ми казаха, че трябва да отида под наем в Интер Маями. Без предварително предупреждение, с децата, записани на училище... беше тежък момент. Аз прекратих договора си с Барса, без да имам нищо сигурно. Отидох на почивка със Серхио Бускетс, а той вече беше решил да отиде в Интер Маями. В Ибиса се срещнах с Хорхе Мас, собственика на клуба, и той бързо ме убеди. Тогава все още не знаехме нищо за Лионел Меси.“
Накрая бившият испански национал обсъди сравненията между Меси и новата звезда на Барселона: „Ламин Ямал прави страхотна кариера, но мисля, че Меси не може да бъде сравняван с никого. Той е най-добрият в историята. Най-хубавото при Меси е, че той никога не се е сравнявал с никого. Въпреки това Ламин е истински спектакъл.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago