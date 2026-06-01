Скоро Монако ще зарадва Барселона с 11 млн. евро

Монако със сигурност ще откупи Ансу Фати от Барселона и това ще стане факт съвсем скоро, съобщава Фабрицио Романо. Френският клуб ще се възползва от клауза в договора за наем от миналото лято, според която цената на играча е фиксирана на 11 млн. евро. Отделно за каталунците е предвиден и процент от бъдещ трансфер.

Това е отлична новина за шампионите на Испания, тъй като иначе те трябваше да плащат висока заплата на футболиста, ако си го бяха върнали.

В последните седмици имаше известна несигурност дали Монако наистина ще закупи Фати, тъй като има смяна на треньора. Новият ще е Филипе Луис, който, изглежда, е дал своето съгласие за сделката.

През изминалия сезон Ансу Фати записа 30 мача за французите, като в тях отбеляза 12 гола.

