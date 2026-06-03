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  3. Ла Лига определи Ханзи Флик за номер 1 в първенството

Ла Лига определи Ханзи Флик за номер 1 в първенството

  • 3 юни 2026 | 19:23
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Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше провъзгласен от Ла Лига за най-добър треньор в испанския елит за сезон 2025/26. Така германският специалист спечели награда във втора поредна кампания, след като през изминалите две години спечели на два пъти титлата в първенството начело на каталунците.

През изминалия сезон Барса триумфира в Ла Лига по убедителен начин, печелейки впечатляващите 94 точки след 31 успеха, едно равенство и шест загуби, а головата разлика на тима беше 95:36. Освен това “блаугранас” станаха първият отбор в историята на първенството, който записа победи във всичките си 19 шампионатни домакинства през кампанията. В началото на годината пък Барселона триумфира със Суперкупата на Испания.

Подгласници на 61-годишния Флик станаха Хосе Бордалас, който изведе Хетафе до седмото място в крайното класиране, и Марселино, чийто Виляреал взе бронзовите медали в испанския елит.

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Снимки: Imago

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