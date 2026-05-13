Обрат прати Саутхамптън на финал, "светците" на един мач обратно към Премиър лийг

Саутхамптън е вторият финалист в плейофите за влизане в Премиър лийг! Това стана факт, след като "светците" победиха с 2:1 след 120-минутна драма тима на Мидълзбро във втория полуфинал от баражния турнир във втория ешалон на английския футбол. Двубоят в рамките на редовното време приключи при равенство 1:1.

В спор за последното място, даващо право на участие при най-добрите на Острова Саутхамптън ще играе с Хъл Сити. "Светците" играха за последно в Премиър лийг през миналата 2025 г., когато имаха престой от един сезон. Преди това бяха изпаднали от елита през 2023 г., когато приключи дълъг период в елита от над декада, започнал през 2012 г. Хъл Сити пък за последно бе при майсторите в Англия през сезон 2016/2017, когато завърши непосредствено под чертата с шест точки по-малко от оцелелия тогава Уотфорд.

Победителят от финала между Хъл Сити и Саутхамптън ще се присъедини към Ковънтри и Ипсуич, които спечелиха директни промоции, завършвайки на първите две места в Чемпиъншип.

Местата на изкачилите се в Премиър лийг ще бъдат заети от Уулвърхамптън и Бърнли, които вече изпаднаха, както и от някой измежду Уест Хам и Тотнъм, водещи битка за последното място, даващо право на оцеляване. Към момента "шпорите" са на полпозишън с две точки над чертата.

Иначе гостите от Мидълзбро поведоха още в 5-ата минута, когато Райли МакГрий откри резултата.



"Светците" от своя страна нанесоха болезнен психологически удар по съперника в първата минута на добавеното време на първата част, когато Рос Стюарт изравни.



През второто полувреме нови голове не паднаха и така се стигна до две продължения по 15 минути.

We head for extra-time 🤝 pic.twitter.com/jUGCSQD5K6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 12, 2026

Там двубоят отиваше към ново равенство и съответно изпълнение на дузпи, но в 116-ата минута стадион "Сейнт Мери" изригна. Шей Чарлс изригна с попадение и осъществи пълен обрат в полза на отбора на Саутхамптън, който дочака края на сблъсъка при аванс от 2:1 в своя полза и се поздравиха с ценния успех. "Светците" са много близо и до приключването на един много силен сезон, в който не само могат да се завърнат в елита, но и стигнаха полуфиналите на ФА Къп, където по пътя си отстраниха очертаващия се шампион на Премиър лийг Арсенал и бяха много близо да направят подобно нещо срещу хегемона от последното десетилетие Манчестър Сити.

Финалът в плейофите между Саутхамптън и Хъл Сити предстои на 23-и май (събота) от 17:00 часа българско време, а домакин на сблъсъка е митичния "Уембли".