Бъдещето на Ян Облак остава несигурно

Словенският вратар Ян Облак трябва да изясни бъдещето си в Атлетико Мадрид. Стражът има договор до 2028 г., но клубът не изключва възможността да напусне още това лято. Трансферният прозорец наближава и изглежда неговата продажба е напълно възможна, пише вестник „Marca“.

„Никога не знаеш какво ще се случи. Имам договор, но лятото винаги е дълго“, призна наскоро самият играч.

Според информациите, самият футболист ще реши дали да остане в клуба, или да обърне внимание на офертите, които се очаква да получи от богатите клубове в Саудитска Арабия. На 33-годишна възраст вратарят не гледа с лошо око на идеята да се отправи към първенство с по-ниски изисквания.

Ръководството на „дюшекчиите“ от своя страна изчаква. В спортно-технически план словенецът продължава да бъде синоним на сигурност под рамката. Заплатата му обаче е изключително висока (10 милиона евро нето, най-високата в отбора), така че евентуалното му напускане би помогнало за облекчаване на бюджета за заплати и би позволило воденето на преговори за нови играчи с по-голяма свобода.

Привлечен през 2014 г. от Бенфика, роденият в Шкофя Лока вратар е изиграл общо 538 официални мача за „лос колчонерос“. Тази цифра говори красноречиво за абсолютно решаващата роля, която той играе в схемата на Диего Симеоне. Остава въпросът дали ще продължи да подобрява тази фантастична статистика.

Снимки: Gettyimages