Гризман доближи Атлетико Мадрид до бронза в последния си мач у дома

Атлетико Мадрид надигра Жирона с 1:0 в последния си мач пред собствена публика, който беше от предпоследния кръг в Ла Лига. По същото време Виляреал загуби с 0:2 от Райо Валекано, заради което тимът на Диего Симеоне има шанс дори да грабне бронза, като за целта във финалния кръг не трябва да губи срещу “жълтата подводница” в директен мач.

Това беше и прощална среща пред местните фенове за легендата Антоан Гризман, който продължава кариерата си в Орландо Сити в американското първенство. 35-годишният французин изведе Атлети с капитанската лента и успя да изправи стадиона на крака, след като направи асистенция за единствения гол, реализиран от Адемола Луукман в 21-вата.

Малкият принц си тръгва с точно 501 мача за Атлетико на сметката в рамките на десет сезона в два периода. В тях той реализира 212 попадения и направи 101 голови подавания.

В същото време загубата е лоша новина за Жирона, защото каталунците се свлякоха в зоната на изпадащите. В последния кръг те трябва задължително да победят Елче у дома, за да се спасят.