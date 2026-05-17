Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Гризман доближи Атлетико Мадрид до бронза в последния си мач у дома

Гризман доближи Атлетико Мадрид до бронза в последния си мач у дома

  • 17 май 2026 | 22:41
  • 433
  • 0
Гризман доближи Атлетико Мадрид до бронза в последния си мач у дома

Атлетико Мадрид надигра Жирона с 1:0 в последния си мач пред собствена публика, който беше от предпоследния кръг в Ла Лига. По същото време Виляреал загуби с 0:2 от Райо Валекано, заради което тимът на Диего Симеоне има шанс дори да грабне бронза, като за целта във финалния кръг не трябва да губи срещу “жълтата подводница” в директен мач.

Това беше и прощална среща пред местните фенове за легендата Антоан Гризман, който продължава кариерата си в Орландо Сити в американското първенство. 35-годишният французин изведе Атлети с капитанската лента и успя да изправи стадиона на крака, след като направи асистенция за единствения гол, реализиран от Адемола Луукман в 21-вата.

Малкият принц си тръгва с точно 501 мача за Атлетико на сметката в рамките на десет сезона в два периода. В тях той реализира 212 попадения и направи 101 голови подавания.

В същото време загубата е лоша новина за Жирона, защото каталунците се свлякоха в зоната на изпадащите. В последния кръг те трябва задължително да победят Елче у дома, за да се спасят.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

  • 17 май 2026 | 18:00
  • 14583
  • 12
Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

  • 17 май 2026 | 17:58
  • 1831
  • 0
Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

  • 17 май 2026 | 17:40
  • 1301
  • 2
Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

  • 17 май 2026 | 17:24
  • 3407
  • 25
Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 16:51
  • 3033
  • 1
Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

  • 17 май 2026 | 16:45
  • 2533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барса 1:0 Бетис, попадение на Рафиня

Барса 1:0 Бетис, попадение на Рафиня

  • 17 май 2026 | 22:15
  • 4329
  • 26
Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

  • 17 май 2026 | 21:56
  • 9788
  • 179
Следете със Sportal.bg финала в Лига 1: Спреният мач няма да се доиграе засега, интригата по останалите терени остава

Следете със Sportal.bg финала в Лига 1: Спреният мач няма да се доиграе засега, интригата по останалите терени остава

  • 17 май 2026 | 23:12
  • 3240
  • 8
Много емоции в предпоследния кръг в Ла Лига, остана интрига и за финалния

Много емоции в предпоследния кръг в Ла Лига, остана интрига и за финалния

  • 17 май 2026 | 22:00
  • 4848
  • 1
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 22420
  • 38
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
  • 5838
  • 7