Атлетико са се насочили към солидно име за заместник на Гризман

Ръководството на Атлетико Мадрид проучва сериозно възможността да привлече Бернардо Силва, твърди във водещата си новина вестник “Марка”. Шефовете на мадридчани искат да вземат португалския полузащитник за заместник на легендата Антоан Гризман, който напуска клуба. Полузащитникът ще стане свободен агент през лятото и би могъл да пристигне на “Рияд Еър Метрополитано” без трансферна сума. Бернардо Силва привлича вниманието на хората в Атлетико с огромната си класа и технически потенциал, но също така с борбения си дух на лидер, както и със своята поливалентност и възможността да играе на няколко различни позиции.

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

Португалецът пристигна в Манчестър Сити през лятото на 2017 година и от тогава се превърна в един от основните стълбове в поредицата на успехи под ръководството на Джосеп Гуардиола. 31-годишният халф има и над 100 мача за Португалия, а очакванията са да бъде една от основните фигури в състава на “мореплавателите” на предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Различни медии в Европа твърдят, че сериозен интерес към играча проявяват още от Ювентус и Барселона.

Снимки: Gettyimages