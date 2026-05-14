Атлетико подновява интереса си към Ник Волтемаде

Атлетико Мадрид ще се стреми да привлече поне един нападател през лятото, а в зависимост от броя на футболистите, с които се раздели, може да опита да подсили още повече атакуващите си опции. На фона на очакваната продажба на аржентинския национал Хулиан Алварес, както и вероятността Александър Сьорлот да напусне, ръководството на Атлетико е подновило интереса си към нападателя на Нюкасъл Ник Волтемаде.

Мадридчани имаха интерес към 24-годишния германски национал и миналото лято, когато той все още беше футболист на Щутгарт, а според испанския вестник "Ас", те отново са готови да го привлекат, като се има предвид, че бъдещето му в Нюкасъл изглежда все по-несигурно.

Волтемаде преживя труден първи сезон в клуба от Висшата лига и почти не беше използван като нападател през последните няколко месеца. Нюкасъл похарчи над 75 милиона евро, за да подпише с него през 2025 година и вероятно ще търси подобна сума, за да го освободи, което пък би затруднило постигането на споразумение за Атлетико.