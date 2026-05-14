УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА наложи финансова санкция в размер на 15 000 евро на Атлетико Мадрид. Причината е инцидент, случил се по време на първия полуфинален мач от Шампионска лига срещу Арсенал, завършил при резултат 1:1.

По време на срещата на стадион „Метрополитано“ привърженици на Атлетико са хвърляли различни предмети към терена, включително и тоалетна хартия.

🚨 UEFA has sanctioned Atlético de Madrid with a €15,000 fine over the fans’ pre-match reception during the Champions League game against Arsenal, in which they threw a rain of toilet paper rolls.



От УЕФА са обърнали внимание на този епизод, който е бил описан като своеобразно „посрещане“ за гостите от Лондон. Дисциплинарната комисия е счела тези действия за опасни, тъй като биха могли да застрашат сигурността на играчите и длъжностните лица.

Глобата е наложена въз основа на доклада на Контролния, етичен и дисциплинарен орган, в който са били регистрирани нарушения на правилата на надпреварата.