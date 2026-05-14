Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

  • 14 май 2026 | 23:26
  • 311
  • 0
УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА наложи финансова санкция в размер на 15 000 евро на Атлетико Мадрид. Причината е инцидент, случил се по време на първия полуфинален мач от Шампионска лига срещу Арсенал, завършил при резултат 1:1.

По време на срещата на стадион „Метрополитано“ привърженици на Атлетико са хвърляли различни предмети към терена, включително и тоалетна хартия.

От УЕФА са обърнали внимание на този епизод, който е бил описан като своеобразно „посрещане“ за гостите от Лондон. Дисциплинарната комисия е счела тези действия за опасни, тъй като биха могли да застрашат сигурността на играчите и длъжностните лица.

Глобата е наложена въз основа на доклада на Контролния, етичен и дисциплинарен орган, в който са били регистрирани нарушения на правилата на надпреварата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

  • 14 май 2026 | 19:09
  • 1285
  • 2
Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

  • 14 май 2026 | 18:15
  • 2078
  • 0
Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

  • 14 май 2026 | 18:08
  • 978
  • 0
Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 530
  • 0
Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

  • 14 май 2026 | 17:42
  • 423
  • 0
Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

  • 14 май 2026 | 17:27
  • 2066
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 21880
  • 98
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 23108
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 25680
  • 48
Реал Мадрид 1:0 Овиедо, "Бернабеу" освирква Мбапе при всяко докосване

Реал Мадрид 1:0 Овиедо, "Бернабеу" освирква Мбапе при всяко докосване

  • 15 май 2026 | 00:02
  • 4307
  • 90
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 7798
  • 4
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 29007
  • 97