Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

  • 20 май 2026 | 16:42
  • 579
  • 0
От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико Мадрид проявяват сериозен интерес към привличането на Марк Кукурея, пишат различни медии. Левият бек на Челси и Испания представлява дългосрочен интерес на спортния директор на мадридчани Матео Алемани, който искаше да го вземе и в Барселона, когато бе шеф на “Камп Ноу”. Каталунците също продължават да следят ситуацията около играча, но приоритет остава Жоао Кансело, който игра след зимната пауза в отбора, освен това надеждите са, че той би могъл да се освободи от своя контракт с Ал-Хилал и да пристигне без пари в тима.

Гризман на сбогуване с феновете на Атлетико: Трансферът ми в Барселона беше грешка
Гризман на сбогуване с феновете на Атлетико: Трансферът ми в Барселона беше грешка

От Атлетико Мадрид вярват, че липсата на футбол с марка Шампионска лига за Челси, както и цялостното непостоянство на “сините” биха могли да се окажат сериозен коз за испанците. Кукурея има договор за още два сезона с лондончани и се смята, че е оценяван на около 50 милиона евро. През лятото се очаква той да бъде част от състава на “ла фурия роха” на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 1031
  • 1
Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
  • 453
  • 1
Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 333
  • 0
Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Пауло Фонсека: Оставам в Лион

  • 20 май 2026 | 17:05
  • 248
  • 0
Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 1748
  • 1
Заснеха Ямал на Закинтос с новото гадже

Заснеха Ямал на Закинтос с новото гадже

  • 20 май 2026 | 16:21
  • 1591
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 19707
  • 48
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 25664
  • 70
Червено шествие заля Орлов мост

Червено шествие заля Орлов мост

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 9591
  • 47
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 33607
  • 294
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 22478
  • 27
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 15169
  • 33