От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико Мадрид проявяват сериозен интерес към привличането на Марк Кукурея, пишат различни медии. Левият бек на Челси и Испания представлява дългосрочен интерес на спортния директор на мадридчани Матео Алемани, който искаше да го вземе и в Барселона, когато бе шеф на “Камп Ноу”. Каталунците също продължават да следят ситуацията около играча, но приоритет остава Жоао Кансело, който игра след зимната пауза в отбора, освен това надеждите са, че той би могъл да се освободи от своя контракт с Ал-Хилал и да пристигне без пари в тима.

От Атлетико Мадрид вярват, че липсата на футбол с марка Шампионска лига за Челси, както и цялостното непостоянство на “сините” биха могли да се окажат сериозен коз за испанците. Кукурея има договор за още два сезона с лондончани и се смята, че е оценяван на около 50 милиона евро. През лятото се очаква той да бъде част от състава на “ла фурия роха” на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.