Интересно действие на Почетино породи дискусии преди СП

Селекционерът на националния тим на САЩ Маурисио Почетино използва пауза за освежаване на футболистите по време на контролата със Сенегал (3:2), за да им покаже видеоанализ на лаптоп, пише вестник "Екип". Това е практика, която може и да не бъде разрешена по време на Световното първенство заради най-новите правила.

Mauricio Pochettino, su molası sırasında oyuncularına laptop üzerinden taktik verdi. pic.twitter.com/FvRm4LbNfi — De Marke Sports (@demarkesports) May 31, 2026

Аржентинският специалист аргументира подхода си след мача. "Мисля, че беше много полезно за играчите да видят конкретни ситуации. Не е достатъчно само да им кажем какво очакваме от тях или в какво трябва да се подобрят. Фактът, че виждат това на видео е много важен", каза бившият треньор на Пари Сен Жермен и Тотнъм, цитиран от БТА.

За момента новите правила на ФИФА не уточняват изрично дали може да има тактически сеанси по време на паузите за освежаване на футболистите и дали те могат да напускат въобще терена.

