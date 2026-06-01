Потвърдено: Иран ще играе на Мондиала без една от звездите си заради нелоялност към властта

Селекционерът на националния отбор на Иран Амир Галеноей обяви групата от 26 футболисти, на която ще разчита на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.
Очаквано в състава на персите не попадна Сардар Азмун, който бе отстранен от тима през март заради липса на лоялност към властта в Техеран. Нападателят, който е трети по голове във вечната класация на иранския футбол с 57 в 91 мача, играе за Шабаб Ал-Ахли в първенството на Обединените арабски емирства - една от страните, срещу които Иран нанесе въздушни удари в отговор на атаката на Израел и САЩ от края на февруари. При неговото отсъствие тежестта в атаката ще падне на плещите на 33-годишния Мехди Тареми и на 32-годишния Алиреза Джаханбахш. Иран е в група с отборите на Белгия, Нова Зеландия и Египет.
Състав на Иран за Мондиал 2026:
Вратари: Алиреза Бейранвад (Трактор), Хосеин Хосеини (Сепахан), Пайям Ниазманд (Персеполис)
Защитници: Даниал Еири (Малаван), Ехсан Хаджсафи (Сепахан), Салех Хардани (Естеглал), Хосеин Канаани (Персеполис), Шоджа Хализадех (Трактор), Милад Мохамади (Персеполис), Али Немати (Фулад), Омид Ноорафкан (Фулад), Рамин Резаейан (Фулад)
Халфове: Роозбех Чешми (Естеглал), Саид Езатолахи (Шабаб Ал-Ахли), Мехди Гайеди (Ал-Насър), Саман Годос (Калба), Мохамад Горбани (Ал-Уахда), Алиреза Джаханбахш (Дендер), Мохамед Мохеби (Ростов), Амирмохамад Разагиния (Естеглал), Мехди Тораби (Трактор), Ариа Юсефи (Сепахан)
Нападатели: Али Алипур (Персеполис), Денис Екерт (Стандард Лиеж), Амирхосеин Хосеинзадех (Трактор), Шахриар Моганлу (Калба), Мехди Тареми (Олимпиакос)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages